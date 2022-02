Les entreprises de Mesut Özil : des cafés et des bottes à sa propre crypto-monnaie

L’ancien footballeur du Real Madrid, désormais à Fenerbahçe, a diversifié sa fortune et va bientôt ouvrir un nouveau business au Qatar.

Mesut Özil, aujourd’hui joueur de Fenerbahçe dont le talent l’a amené à remporter d’importants trophées avec le Real Madrid, Arsenal et l’équipe nationale allemande, a su gérer la fortune qu’il a acquise au fil des ans sur le terrain et l’a ainsi diversifiée qui a des activités très différentes.

Parmi elles, une marque de chaussures dont le prototype est en test depuis quelques semaines et qui est déjà apparue sur Instagram à la place des Nike qu’il portait en début de saison et lors de son passage au Bernabéu, ou des Adidas qui qu’il portait à Arsenal et dont le contrat a expiré en 2020.

Les nouvelles armes du milieu de terrain portent le logo M10 et font partie de la marque de vêtements qu’il a lancée en 2015, peu après la Coupe du monde qu’il a remportée au Brésil. Ils seront fabriqués en Indonésie, tout près de Jakarta, et dans leur phase de décollage ils ne seront vendus que dans 14 pays asiatiques.

Cependant, ils travaillent déjà pour amener le produit en Europe et étendre plus tard l’activité dans le monde entier. Le prix sera compris entre 30 et 270 euros et son représentant, Erkut Sogut, est ambitieux :

«Nous voulons affronter Adidas, Nike et Puma. Au lieu de promouvoir ses marques, il a créé les siennes. Selon lui, la vente de chaussures pourrait rapporter au footballeur 2 millions d’euros.

Rappelons que pour les pieds Özil avait déjà offert sa signature à la marque Hide & Jack pour fabriquer les chaussures ‘Magician’, une chaussure qui rendait hommage au but majestueux de l’Allemand contre Ludogorets en 2016.

Sous les bottes, Mesut pourrait porter les chaussettes d’un autre de ses investissements, Tapedesign, un vêtement spécial avec du caoutchouc sur le bas pour améliorer l’adhérence de la chaussure, notamment pour les joueurs de football.

Expansion des cafés, des cliniques et des suppléments

Le footballeur possède une chaîne de cafés appelée 39 Steps qui est en cours d’expansion et prévoit d’ouvrir un nouvel emplacement au Qatar avant la prochaine Coupe du monde qui se tiendra plus tard cette année.

En revanche, il faut parler de la clinique du sport dont il est partenaire à Londres aux côtés de deux anciens kinésithérapeutes d’Arsenal, son ancien coéquipier Aaron Ramsey et l’ancien gardien tchèque Petr Cech.

De plus, il possède un laboratoire de suppléments qu’il a créé avec l’ancien joueur d’Arsenal Mathieu Flamini sous le nom de Unity Performance Lab.

Bijoux et cosmétiques

En août dernier, Özil a annoncé une collection de bijoux avec Glamira et s’est également immergé dans le secteur des cosmétiques.

Le footballeur a des parts dans CTZN, une société de maquillage qui travaille à Londres et à Dubaï et a été créée par les sœurs américaines Aleena, Aleexah et Naseeha Khan.

Les clubs de foot, une autre de ses passions

Mesut Özil a acheté l’an dernier des parts du mexicain Necaxa avec d’autres célébrités comme Eva Longoria ou Kate Upton. «Je connais personnellement les propriétaires américains du club, j’ai donc négocié ce transfert pour Mesut», a révélé son agent au Sun.

Et pas seulement ça, mais ce ne serait que le premier pas d’un Özil qui veut étendre ses tentacules partout dans le monde : «Les actions ont maintenant trois fois plus de valeur que lorsqu’il les a achetées. Et il est prévu de posséder plus de clubs en Amérique du Sud et il cherche des actions dans des clubs du monde entier.»

Crypto-monnaie et eSports

Celui de Gelsenkirchen sait que la technologie est la clé du présent et le sera à l’avenir et c’est pourquoi il a fondé sa propre équipe eSports avec un centre de formation à Düsseldorf et a l’intention de lancer sa propre crypto-monnaie cette année.

«Nous travaillons sur une monnaie numérique M10. C’est notre grand projet pour 2022 et nous espérons pouvoir le lancer. Cela signifie que les fans pourront acheter les produits de Mesut avec leur propre devise et dans leur propre écosystème.»

Comme le détaille son agent, «ces pièces vous permettront également d’acheter des bottes Özil d’occasion, des sièges dans sa loge exécutive, des messages d’anniversaire et l’opportunité de le rencontrer».

Entreprise immobilière et association caritative

Comme si cela ne suffisait pas, l’Allemand d’origine turque possède un portefeuille de propriétés avec des maisons en Allemagne, en Turquie et en Angleterre mais il n’oublie pas ses origines modestes, c’est pourquoi il consacre une grande partie de son temps et de son argent à la charité.

«Il donne un pourcentage de tout ce qu’il gagne à des œuvres caritatives», détaille son représentant. Selon lui, il a financé des opérations en faveur d’enfants défavorisés et malades à travers le monde, «donne des millions chaque année et «n’a jamais dit non à une association caritative».

Et c’est que le représentant de Mesut Özil assure que le footballeur «peut gagner beaucoup plus avec son empire commercial qu’avec sa carrière de footballeur» et le définit comme un exemple pour les footballeurs qui approchent de la fin de leur carrière.