Les entreprises de Luis Enrique et de sa femme : des chevaux aux énergies renouvelables

L’entraîneur national a opté pour le secteur immobilier, pour l’électricité et pour les chevaux, la grande passion de sa fille Sira.

L’équipe nationale espagnole a vécu une dernière journée de phase de groupes pleine de nerfs et de tension lors de la Coupe du monde au Qatar. Pendant quelques minutes, les hommes de Luis Enrique ont été éliminés, même si finalement le résultat du match Costa Rica-Allemagne a permis à l’équipe nationale de se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’accent a toujours été mis sur l’entraîneur, dont pratiquement tout ce qu’il a fait depuis qu’il a pris en charge la Roja a été remis en question. Et si tout le monde sait très bien à quoi a ressemblé sa vie professionnelle, il y a plus d’inconnues concernant la facette commerciale qu’il partage avec sa femme, l’économiste Elena Cullell .

Le couple s’est rencontré en 1996, s’est marié un an plus tard dans la basilique de Santa María del Mar à Barcelone et a été père de trois enfants ensemble : Pacho, Sira et Xana.

La médiane, Sira, ressent une véritable dévotion pour le monde de l’équitation et des chevaux et a participé à différents événements tant au niveau national qu’international.

Luis Enrique et Elena ont été vus à plusieurs reprises dans l’une de leurs compétitions, mais leur relation avec l’équidé ne s’arrête pas là. Et c’est que l’entraîneur est mandataire depuis avril 2021 de la société Ristar Horses SL, dédiée à l’éducation sportive et récréative.

Comme l’a révélé Vanitatis, ladite société est gérée par Sira elle-même et parPatrimonial Lupasi SL, créée en 1994 et dont l’unique administrateur est Luis Enrique . Depuis 2016, Elena Cullell est l’avocate de ce dernier.

«L’entreprise est centrée sur le secteur de l’immobilier et ” exploite les biens qu’elle possède et acquiert des biens qui une fois rénovés sont à nouveau commercialisés», explique le même média.

Ainsi, Luis Enrique et sa famille auraient des maisons et des locaux à Barcelone, Sant Joan Despí, Sitges, le Val d’Aran, Castelldefels, Gijón, Ibiza et Almuñécar. Au total, un patrimoine de plus de 9 millions d’euros et un bénéfice de 174 000 euros sur l’exercice 2019.

Les énergies renouvelables, dans le collimateur de Luis Enrique

Le technicien et son épouse gèrent la holding Inversiones Siargao à travers Patrimonial Lupasi, créée début 2018 et qui se distingue comme la société Gesternova SA. C’est un distributeur d’électricité d’origine 100% renouvelable qui a facturé le chiffre étonnant de 346 millions d’euros en 2019.

De plus, ces dernières semaines, Luis Enrique consacre une partie de son temps à se plonger dans le domaine des streamers. L’Asturien a commencé à nouer des liens devant des centaines de milliers de téléspectateurs, ce qui lui rapporterait déjà entre 6 000 et 7 000 euros par diffusion. Bien entendu, tout l’argent qu’il percevra par ce biais sera reversé : «Tout ce qu’il gagnera sera pour une bonne cause. Je vous informerai en temps voulu».