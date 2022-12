Les enfants de Lionel Messi se sont disputés : voici la raison

La caméra a pris Mateo et Thiago alors qu’ils étaient assis dans la loge en train de regarder le match contre la Pologne.

Lionel Messi avait la présence de sa famille dans une loge au stade 974, lors du match de l’équipe nationale contre la Pologne. Lors de l’avant-première de la rencontre, les enfants du capitaine se sont beaucoup ennuyés et ont donné la note en jouant dans une brève bagarre entre frères.

La caméra a filmé la famille Messi alors qu’ils attendaient le début du dernier match de l’équipe en phase de groupes. Mateo, qui était très fatigué d’attendre, a commencé à déranger son frère aîné pour se divertir quelques minutes.

Tout d’abord, le garçon a caressé une joue, qui était peinte avec le drapeau bleu clair et blanc, puis a commencé à coller son doigt au même endroit.

Thiago était contrarié par l’attitude de son frère, il a essayé de l’empêcher de le faire avec un cri et un avertissement à Mateo. Matías Messi, l’oncle des petits, a observé toute la situation et s’est mis à rire, sans intervenir dans la bagarre entre frères et sœurs.

Mateo est le plus espiègle des enfants de Lionel et Antonela Roccuzzo et surprend généralement tout le monde avec ses boutades. «Mateo est terrible, un personnage. Sont très différents. Thiago est un phénomène, plus bon et l’autre est le contraire, un fils de pute… C’est sympa de voir à quel point ils sont différents les uns des autres», commentait Messi très amusé, il y a quelques années, lors d’une interview.

Cependant, les deux frères n’étaient pas les seuls de la famille à jouer un moment avant le match. Ciro s’ennuyait également mais était nerveux quelques minutes avant le match et Antonela a dû le défier car le mineur n’arrêtait pas de courir et de sauter dans les gradins, une attitude qui pouvait agacer le reste des spectateurs présents sur place.