Les données qui révèlent que Dembélé ne pense plus à Barcelone et quitterait le club

Le footballeur argentin raccroche ses chaussures à cause de son problème cardiaque et avec lui au Camp Nou a été sa petite amie, son soutien le plus inconditionnel.

Sergio Kun Agüero a annoncé mercredi sa retraite du football professionnel en raison d’un problème cardiaque détecté il y a quelques semaines.

Dans un événement des plus émouvants au Camp Nou, le footballeur argentin a annoncé sa décision tout en adressant un message de gratitude à toutes les personnes qui l’ont soutenu au cours de sa brillante carrière, et parmi elles se trouve, bien sûr, sa partenaire, Sofia Calzetti.

L’Argentine voulait être aux côtés de son petit-ami lors d’un jour aussi important et elle lui a également dédié quelques mots gentils depuis son profil Instagram .

«Une étape que les extrémités et une belle vie qui continue. Magique que vous avez été en mesure de consacrer tant d’années à ce que vous aimez. Je vous aime Un autre moment qui vous accompagne et la tenue de votre main plus forte que jamais».

Dit la jeune femme le long avec deux photographies dans celles qui apparaissent avec Agüero dans la salle de presse du stade culé.

Sergio et Sofia se sont rencontrés en mars 2019 dans une boîte de nuit en Argentine où la chanteuse Tini Stoessel fêtait son anniversaire. Calzetti se serait approché pour saluer Kun et rapidement l’étincelle a jailli, car peu de temps après ils ont commencé à partir et en mai de la même année ils ont déjà publié leurs premières images sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, ils avaient essayé de garder leur romance secrète, mais ont finalement décidé que la leur était suffisamment stable pour partager une image profitant du fait qu’Agüero célébrait la FA Cup avec Manchester City.

Depuis, ils ont partagé des rires, du temps et de nombreux voyages, comme le plus récent à Abu Dhabi pour profiter du Grand Prix de Formule 1 au cours duquel Verstappen a été proclamé champion du monde.

Cependant, tout n’a pas été idyllique pour eux ces dernières semaines, car la maladie cardiaque d’Agüero doit s’ajouter aux informations révélées en Argentine et qui assuraient que le couple était sur le point de se séparer.

Divers médias de son pays ont spéculé sur une éventuelle crise relationnelle en raison du prétendu rapprochement entre Agüero et la chanteuse et actrice Lali Espósito.

Mais pour étouffer les rumeurs dans l’œuf, Sofia elle-même a partagé une image avec le texte le plus percutant : «Aujourd’hui plus que jamais. Je t’aime», a-t-elle écrit avec une photographie de leurs mains jointes.