Les dix clubs les plus riches d’Europe avec Man City, Real Madrid, PSG…

Le cabinet Deloitte a publié le classement des dix clubs les plus puissants du continent européen. Manchester City domine la concurrence, devant le Real Madrid et Liverpool. Le Paris Saint-Germain occupe la cinquième place.

Bis repetita pour Manchester City. Pour la deuxième année consécutive, le club mancunien occupe la première place du classement des clubs les plus riches du continent européen.

Selon une étude publiée par le cabinet Deloitte, les Citizens ont généré un chiffre d’affaires de 731 millions d’euros en 2021-2022, soit une augmentation de 13 % en douze mois.

«Manchester City conserve sa position au sommet de la Money League et pour la deuxième fois a été le club à générer les revenus les plus élevés du football mondial. Cela couronne une ascension rapide du classement, le club n’ayant fait son entrée dans le top cinq qu’en 2015/16. Cette croissance a été alimentée par une augmentation du chiffre d’affaires commercial (en hausse de 65 M€ à 373 M€ en 2021/22), ce qui constitue un nouveau record en Premier League.»

Le champion d’Angleterre en titre devance le Real Madrid. Champion d’Espagne et tenant du titre de la Ligue des champions, le club de la capitale espagnole dispose d’un chiffre d’affaires de 713,8 millions d’euros.

Le podium est complété par Liverpool et ses 701,7 millions d’euros de revenus. Au beau milieu d’un classement écrasé par les mastodontes de la Premier League, le championnat d’Angleterre plaçant six clubs dans le Top 10 et même onze équipes dans le Top 20, le Paris Saint-Germain occupe le cinquième rang avec un chiffre d’affaires de 654,2 millions d’euros.

Les revenus du leader de la Ligue 1 ont progressé de 18 % par rapport au précédent bilan comptable. Paris est sans surprise la seule formation du championnat de France présente dans ce classement.

Les dix clubs les plus riches d’Europe

Manchester City : 731 millions d’euros

Real Madrid : 713,8 millions d’euros

Liverpool : 701,7 millions d’euros

Manchester United : 688,6 millions d’euros

Paris Saint-Germain : 654,2 millions d’euros

Bayern Munich : 653,6 millions d’euros

FC Barcelone : 638,2 millions d’euros

Chelsea : 568,3 millions d’euros

Tottenham : 523 millions d’euros

Arsenal : 433,5 millions d’euros