Les deux conditions de Shakira et Gérard Piqué après leur rupture

Shakira et Gérard Piqué sont en plein divorce et la guerre fait rage. Le footballeur poserait désormais deux conditions majeures pour la garde de leurs enfants Milan et Sasha.

Selon les informations de Marca, Gérard Piqué a posé deux conditions qu’il serait prêt à respecter pour que ses enfants vivent en Catalogne avec lui. Shakira aimerait qu’ils viennent vivre avec elle à Miami.

Car selon elle, ils ne vivaient à Barcelone que pour respecter les engagements sportifs de son mari espagnol. Mais tout n’est pas toujours si simple et la décision doit être prise à deux.

De son côté, le footballeur souhaite que ses enfants poursuivent leur scolarité dans un environnement familier. Et il semblerait que la chanteuse colombienne soit prête à être conciliante, à deux conditions. Une discussion qui peut se régler rapidement, ou terminer au tribunal.

Toujours selon les informations de Marca, la première condition pour que Gérard Piqué puisse continuer à vivre avec les enfants à Barcelone est simple. Il devra fournir cinq billets d’avion en première classe pour que Shakira puisse rendre visite à Sasha et Milan dès qu’elle le souhaite.

La deuxième condition est de lui donner 400 000 euros pour payer une dette que la chanteuse possède actuellement et dont les détails ne sont pas connus du grand public.

Alors, quelle décision prendront les ex-époux ? Parviendront-ils à trouver un terrain d’entente et avec qui Sasha et Milan vivront-ils ? Quoi qu’il en soit, la chanteuse et le footballeur semblent prêt à trouver la meilleure solution pour le bien-être de leurs enfants.