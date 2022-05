Les deux balles de Michael Jordan pour amasser un patrimoine de 2 400 millions d’euros

Michael Jordan est l’athlète le mieux rémunéré de l’histoire et seulement 6% de sa fortune provient de son temps en tant que joueur de la NBA.

A priori, personne ne devrait être surpris que l’une d’une telle légende occupe une position privilégiée sur cette liste d’athlètes milliardaires, mais la vérité est que la sienne est aussi un cas particulier.

Et c’est que seulement 6% des 2,62 milliards de dollars (environ 2 460 millions d’euros) dans lesquels sont valorisés ses actifs proviennent de ses contrats avec les Chicago Bulls et les Washington Wizards. C’est-à-dire que les gains attribuables à son salaire en NBA s’élèvent à 94 millions de dollars en 16 saisons.

Il y a actuellement plus de 150 joueurs de la NBA qui ont gagné plus d’argent que Jordan au cours de sa carrière, qui n’est pas caractérisée comme la plus rentable même par rapport aux autres joueurs de son époque. Sans aller plus loin, son coéquipier, Scottie Pippen, a gagné 17 millions de dollars de plus que lui, malgré avoir joué deux ans de moins.

Comment est-il possible que Michael Jordan ait réussi à construire un tel empire ? Eh bien, tout simplement parce qu’il a montré que le chemin de la gloire monétaire était relativement loin des tribunaux, comme en témoignent les deux accords commerciaux qui ont marqué sa vie : son idylle avec Nike et un achat opportun des Charlotte Hornets.

Quatre décennies avec Nike

Selon Joe Pompliano, un expert du monde du sport dans son aspect commercial, lorsque Jordan a terminé sa carrière à l’Université de Caroline du Nord, il rêvait de signer pour Adidas, mais une offre n’est jamais venue et tout s’est joué sur Converse, qui avait aux grands noms de l’époque tels que Magic Johnson, Larry Bird et Julius Erving, entre autres, et Nike. Il a finalement opté pour ce dernier qui lui a offert 500 000 $ par an en espèces pendant cinq ans.

L’accord comprenait également la possibilité de créer sa propre marque, en commençant par des baskets et en s’étendant éventuellement aux vêtements et autres accessoires.

De cette manière, le montant total s’élevait à environ 2,5 millions de dollars, l’équivalent de son salaire de l’époque, et représentait un engagement financier 4 ou 5 fois supérieur à celui des autres joueurs. Et tout cela sans avoir fait ses débuts.

Nike a calculé que son premier modèle de baskets, la Air Jordan 1, rapporterait 3 millions de dollars de ventes au cours des trois premières années. Mais au lieu de cela, il a gagné plus de 125 millions de dollars en un seul, cimentant une relation qui a duré près de quatre décennies et a conduit à des chiffres de revenus ridicules pour la légende de la NBA. Pas en vain, pendant toute cette période, Nike a payé à Michael Jordan environ 1 500 millions de dollars.

Actuellement, Jordan reçoit une redevance d’environ 5% de toutes les ventes de Jordan Brand, et avec la marque qui a réalisé 4,7 milliards de dollars de revenus l’année dernière, l’ancien joueur a remporté plus de 150 millions de dollars de revenus Nike rien qu’en 2021.

C’est 5 fois le montant que les superstars de la NBA comme LeBron James et Kevin Durant gagnent grâce à leur contrat de parrainage avec Nike.

L’achat de Charlotte Hornet

Mais si son deal avec Nike a été lucratif, son investissement dans les Charlotte Hornets n’a pas été moins rentable. Michael Jordan détenait une participation minoritaire dans la franchise jusqu’à ce qu’en 2010, il verse 180 millions de dollars à Bob Johnson pour en acquérir 97 %.

Paradoxalement, depuis lors, la franchise a toujours été l’une des pires équipes de NB A, mais avec des droits médiatiques qui explosent et un intérêt international à un niveau record, cela n’a pas fait beaucoup de différence financièrement.

Aujourd’hui, Michael Jordan reste majoritaire dans la franchise , mais l’année dernière, il a vendu une participation minoritaire de 20 % à un groupe d’investisseurs. Cet accord valorisait l’équipe à 1 500 millions de dollars, soit près de 6 fois ce qu’elle payait dix ans auparavant. Et aujourd’hui, les Charlotte Hornets ont encore pris de la valeur.

Et comme si cela ne suffisait pas, les deux opérations évoquées, qui expliquent l’essentiel de son succès, ne sont pas ses seuls investissements. Jordan a diversifié son portefeuille d’activités au point d’avoir misé sur des secteurs aussi disparates que la technologie, les spiritueux, l’automobile – il est copropriétaire d’une écurie NASCAR (23XI Racing Team) – ou les sports électroniques et les bookmakers.

Sans oublier sa participation minoritaire dans les Miami Marlins et son club de golf exclusif situé dans le sud de la Floride. Leurs biens et biens matériels seront laissés pour une autre occasion. Une machine à gagner de l’argent. GOAT sur et en dehors du terrain.