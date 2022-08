Les détails du divorce de Totti et Ilary Blasi : rumeurs de grossesse, garde du corps…

La situation veut se compliquer pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le joueur est menacé de faire l’objet de poursuites judiciaires par la mère du petit garçon dont il a cassé son téléphone la saison dernière.

Selon Mirror, la femme a raconté comment un jour après l’incident, un homme du nom de Sergio qui prétendait être l’AP de Ronaldo l’a appelée pour lui proposer de rencontrer le joueur à United.

Elle a refusé, mais prétend qu’on lui a dit : «Savez-vous qui est Ronaldo ?» Sarah a déclaré que le même homme avait rappelé deux jours plus tard en disant que Cristiano Ronaldo aimerait lui parler en personne.

L’attaquant a appelé, mais Sarah l’a décrit comme «l’homme le plus arrogant à qui j’ai jamais parlé», entre autres choses. «Il m’a demandé si je voulais venir rencontrer sa famille. Il a dit : ‘Je ne suis pas un mauvais père .’ J’ai dit : ‘Je n’ai jamais dit que tu étais un mauvais père. ‘ j’ai perdu mon père. Je lui ai dit : ‘ Tout le monde a une histoire sanglotante Ronaldo, j’ai perdu mon père jeune, j’ai eu un cancer’», raconte la femme.

«Il n’arrêtait pas de m’appeler et il ne connaissait même pas mon nom et j’ai dit : “Je m’appelle Sarah”, et il m’a dit : “Oh, Sarah, je suis désolé. Je sais que l’enfant a des problèmes”», a déclaré Cristiano, selon la femme. Je lui ai dit : «’Il n’a pas de problème, il a un handicap, c’est toi qui as un problème’ . “Il a dit ‘je suis désolé’, mais a ensuite ajouté : ‘Je n’ai rien fait de mal’».

«Alors frapper la main de mon fils et lui faire mal ne fait de mal à personne ?», a-t-elle répondu au footballeur. «Il m’a demandé ce que je voulais de lui et j’ai dit : “Je ne veux rien de toi, la police s’en occupe”», a-t-elle poursuivi. Enfin, la femme a déclaré que Cristiano s’en est tiré et a l’intention d’intenter une action en justice contre le footballeur et le club.

«Je veux voir la justice parce qu’il n’y en a pas eu. Je veux qu’il soit tenu responsable de ce qu’il a fait . La seule façon d’obtenir justice est de continuer à se battre», a-t-elle déclaré.