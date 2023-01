Les déclarations controversées du prince Harry dans ses mémoires

Le plus jeune fils de Carlos III parle de la consommation de drogue et d’alcool, de la perte de sa virginité, de son grand combat avec Guillermo et de ses jours en Afghanistan.

Il reste quelques jours avant le lancement de «Spare», l’autobiographie du prince Harry qui sortira le 10 janvier. Cependant, une partie du contenu a été divulguée à l’avance et fait déjà beaucoup parler à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume-Uni. Et c’est que le duc de Sussex raconte certains des moments les plus controversés de sa vie, et il le fait sans aucune réserve.

De la consommation de drogue et d’alcool, à la perte de la virginité à 17 ans, en passant par sa mésentente avec Guillermo à cause de Meghan Markle ou les journées qu’il a passées en Afghanistan où il a tué 25 personnes.

Consommation de drogues

«J’ai consommé de la cocaïne à quelques reprises à l’âge de 17 ans», avoue Harry dans ses mémoires écrites par le journaliste JR Moehringer, lauréat du prix Pulitzer. Le duc de Sussex dit que ses premiers flirts avec la drogue sont survenus après qu’on lui a «offert un rayon» lors d’un week-end de chasse.

«Ce n’était pas très amusant», se souvient-il. «Cela ne m’a pas fait me sentir particulièrement heureux avec les autres, mais cela m’a fait me sentir différent», ajoute-t-il. Les Britanniques ont également fait de même avec l’alcool ou la marijuana. «Je fumais des cigarettes et du cannabis», dit-il.

Son altercation avec Guillermo

Le prince Harry et son frère ont organisé un désaccord désagréable à Nottingham Cottage, comme le raconte le Britannique dans son autobiographie.

«Il est sorti de l’eau, m’a appelé par un autre nom et est venu vers moi. Tout s’est passé si vite. Trés rapide. Il m’a attrapé par le cou, a déchiré mon col et m’a jeté au sol. J’ai atterri dans la gamelle du chien, qui s’est fissurée sous mon dos. Les morceaux m’ont coupé. Je suis resté là un moment, dans un état second, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir», raconte Harry. Tout cela a été déclenché lorsque Guillermo a qualifié Meghan Markle de «grossière» et de «difficile».

Virginité

Dans ‘Spare’, Harry parle également de problèmes très intimes tels que la perte de sa virginité à l’âge de 17 ans au profit d’une femme beaucoup plus âgée que lui. «Il m’a traité comme un étalon», dit-il. C’est arrivé alors qu’il étudiait encore au Eton College de Windsor et qu’il se rendait dans «un pub très fréquenté».

«Un épisode humiliant avec une femme qui aimait les chevaux mâles et qui me traitait comme un jeune étalon. Je l’ai rapidement montée, après quoi elle m’a donné une fessée et m’a jeté dehors. Une de mes nombreuses erreurs a été de laisser faire dans un champ. Sans aucun doute, quelqu’un nous avait vus», dit-il.

Ses jours en Afghanistan

Le mari de Meghan Markle se souvient dans ‘Spare’ comment il a tué 25 combattants talibans en Afghanistan au cours de son deuxième mandat en tant que militaire dans le pays.

«À l’ère des Apaches et des ordinateurs portables, j’étais capable de compter avec précision le nombre de personnes que j’avais tuées. Il y a 25 personnes au total. Et il me paraissait essentiel de ne pas avoir peur de ce nombre. Ce n’est pas un chiffre qui me comble de satisfaction, mais ça ne me gêne pas non plus», confie-t-il.

«Vous ne pouvez pas tuer des gens si vous les voyez comme des personnes. Je les voyais comme des pièces d’échecs retirées de l’échiquier», ajoute-t-il.