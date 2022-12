Les déclarations controversées de Meghan Markle et du prince Harry dans leurs docuseries

Le 8 décembre, Netflix présente «Henry et Meghan», les docu-séries où le duc et la duchesse de Sussex parlent de leur départ de la famille royale : «Ils jouent mal.»

Netflix se prépare pour la première imminente de l’une des docu-séries les plus attendues de l’année. Nous parlons de ‘Henry et Meghan’, le projet audiovisuel mettant en vedette le prince Harry et Meghan Markle, qui arrivera sur la plate-forme populaire le 8 décembre afin que tous les utilisateurs puissent apprendre la véritable histoire des ducs de Sussex à travers la voix de ses protagonistes.

L’attente est maximale puisque, tout au long des six opus, le couple abordera également leur relation avec la couronne britannique et la raison qui les a poussés à prendre leurs distances avec la famille royale.

Au cours des derniers jours, Netflix a publié plusieurs avances montrant certaines des déclarations incendiaires des ducs de Sussex. Le fils de Lady Di et l’actrice américaine affirment tous deux dans la deuxième bande-annonce qu’il y a eu «un sale jeu» contre eux qui a provoqué la rupture de tous les liens avec la couronne britannique, qui était jusqu’à récemment dirigée par Elizabeth II.

«Que diable s’est-il passé ? Personne ne sait tout ce qui s’est passé, mais nous le savons», poursuit le prince Harry dans les images. «Il y a une hiérarchie familiale, il y a des fuites, mais aussi de fausses données», ajoute-t-il, précisant qu’il dira toute la vérité dans ‘Enrique y Meghan’.

Les docu-séries comprendront également plusieurs témoignages de la famille et des amis du duc et de la duchesse de Sussex, dont Jenny Afia, l’avocate de Meghan. L’avocat assure qu’«ils se sont retournés contre Meghan parce que certains s’intéressaient à elle».

Les chapitres de ‘Enrique y Mehgan’ “ne se limitent pas à l’histoire d’amour d’un couple, mais dépeignent notre monde et comment nous nous comportons les uns envers les autres”, disent-ils de Netflix.

«Personne ne voit ce qui se passe à huis clos. Je devais faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille”, explique Harry. De son côté, sa femme déclare : «Quand les enjeux sont aussi élevés, cela n’a pas plus de sens que d’entendre notre histoire de notre bouche.»

Répéter l’histoire de Lady Di ?

Dans le deuxième aperçu de “Henry et Meghan”, la fin tragique de Diana de Galles qui s’est produite alors que le prince Harry n’avait que treize ans est abordée.

«J’étais très effrayé. J’avais peur que l’histoire puisse se répéter», confie le fils de Carlos III à propos de sa relation sentimentale et du lien ultérieur avec Meghan Markle.

«Il y a de la douleur et de la souffrance pour les femmes qui se marient dans cette institution, cette frénésie pour nourrir les tabloïds. Je me suis rendu compte que dans ma famille ils ne te protégeront jamais», ajoute-t-il.

La docu-série, qui promet de devenir l’un des hits de l’année sur Netflix, sortira ses six chapitres en deux lots. Le premier, qui se compose de trois versements, sera disponible à partir du 8 décembre, tandis que les trois autres pourront être vus à partir du 15 de ce mois.