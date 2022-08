Les conditions de Shakira à Piqué pour le mois d’août

Événement inhabituel. Mohamed Buya Turay a prévu son mariage en fin juillet 2022, mais il ne s’attendait pas à ce qu’il soit signé par le Malmo FF suédois. L’équipe ne lui a pas permis de voyager pour célébrer son mariage. Il a envoyé son frère pour le représenter.

L’information a surpris plus d’un. Les internautes n’en reviennent pas. Le joueur n’étant pas disponible envoie son frère pour se marier avec sa femme à sa place. Les photos du mariage ont fait le tour des réseaux sociaux. «Nous allions nous marier le 21 juillet en Sierra Leone. Mais je n’ai pas pu être là car Malmö m’a demandé d’arriver plus tôt», a expliqué l’agresseur au journal suédois Aftonbladet.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun

I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF

— Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022