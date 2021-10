Les clés du Real Madrid dans le Classic contre Barcelone

Carlo Ancelotti a fait plusieurs tests de joueurs et de système jusqu’à ce que les trois matchs arrivent sans victoire et là, l’entraîneur italien, a été très clair que le système avec lequel il doit jouer est un 4-3-3. Il l’a dit à Kiev avant d’affronter le Shakhtar et c’est ainsi qu’il continuera ce dimanche contre Barcelone au Camp Nou.

A partir de ce 4-3-3, le travail des joueurs du Real Madrid commence par des slogans très clairs. Le premier, en appuyant sur la sortie du ballon adverse avec les trois points comme premiers défenseurs et en avançant les lignes pour tenter de voler le ballon le plus près possible du but rival. Si vous le faites, oubliez la possession et allez directement au but.

Défensivement, le Real Madrid montre de nombreuses faiblesses et Ancelotti cherche à ce que son équipe soit un bloc, une équipe aux lignes très serrées et qui soutienne en défense. Rien de nouveau sous le soleil, mais la vérité est que cela s’est rarement produit cette saison.

En fait, des joueurs tels que Casemiro ou Militao ont été vus à plus d’une occasion, accusant leurs coéquipiers à l’avant et au milieu de terrain de ne pas avoir aidé à la défense. Si cela se produit au Camp Nou, le Real Madrid sera à nouveau faible défensivement sur les ailes.

Le retour de Mendy a renforcé la ligne défensive blanche qui présente toutefois un écart sur le côté droit. Tout indique que Carvajal sera dans le Classique, mais il n’a pas l’intention de commencer et là, Ancelotti doit décider s’il faut parier sur Lucas Vázquez ou Nacho pour cet arrière droit.

Ci-dessus, Benzema et Vinicius

Offensivement, le Real Madrid peut jouer le toucher ou la contre-attaque tout aussi facilement. Avec le retour de Casemiro, Modric et Kroos, l’équipe blanche gagne dans cette possession du ballon même si elle perd la puissance offensive de joueurs comme Camavinga ou Valverde.

Cependant, la qualité de Modric et Kroos compensent la perte de dynamique offensive donnée par le Français et l’Uruguayen, avec une tendance à monter à l’attaque.

Ancelotti veut appuyer et jouer vite, sans se compliquer la vie lorsque le Real Madrid vole le ballon près du but rival. Là, la possession passe au second plan dans une équipe avec l’ordre clair de mettre fin à tous les jeux d’attaque.

Benzema et Vinicius sont les références offensives du Real Madrid. Le Français est le facteur qui fait la différence dans cette équipe. Sa mobilité en attaque et sa facilité de combinaison avec ses coéquipiers font de lui un joueur très difficile à marquer pour les défenses rivales. À tout cela, il faut ajouter qu’il fait partie de ces joueurs qui créent des occasions de marquer de nulle part.

Vinicius, de son côté, est dans sa meilleure version, notamment face au but. Le Brésilien souffre lorsque le Real Madrid joue au toucher car les défenses rivales sont plus fermées.

Cependant, sa qualité technique peut à tout moment déséquilibrer un jeu. Malgré tout, il se sent plus à l’aise de jouer contre, avec des espaces pour courir. Là, Vinicius est très dangereux pour les défenses rivales.

Ancelotti attache une grande importance au jeu sur les ailes, avec les montées des ailes, et aussi aux arrivées des joueurs de deuxième ligne. En l’occurrence, Casemiro, Modric et Kroos qui ont une belle frappe de loin.