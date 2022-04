Les chiffres laissés par l’échec d’Antoine Griezmann à Barcelone

Cristiano Ronaldo est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde et, malgré le fait qu’il a encore beaucoup à offrir à ce sport, il y a plusieurs fans qui pensent que sa carrière n’a plus beaucoup d’années, alors ils essaient d’en profiter maximum chacune de vos présentations.

A 37 ans, Cristiano reste dans une condition physique très impressionnante et compte atteindre 40 ans et continuer à jouer dans l’élite ; cependant, la retraite est une réalité à laquelle il pense depuis longtemps, il va donc de soi qu’il prépare déjà le terrain pour son héritier.

Cristiano Jr. est le premier-né du footballeur portugais, qui, à seulement 11 ans, a la grande responsabilité de poursuivre son héritage et beaucoup considèrent qu’il peut être à la hauteur, puisque sa grand-mère et certains de ses entraîneurs ont commenté que son niveau de jeu est bien meilleur que celui de son père à son âge.

La vérité est que le fils de Cristiano Ronaldo a une expérience inestimable dans les équipes d’enfants du Real Madrid, de la Juventus et de Manchester United, une équipe avec laquelle il a récemment marqué un but devant une centaine de fans et célébré avec la caractéristique «Ouais !» celui de son père.

Cristiano Ronaldo défend son fils et explose face à ses fans

La vérité est que Cristiano Jr. montre des qualités physiques bien supérieures à celles de n’importe quel enfant de son âge et mène même le style de vie d’une star, car, en plus de s’entraîner dur et de passer du temps entouré de luxe et d’attention, son contenu est également virale sur les réseaux sociaux.

C’est une situation qui préoccupe beaucoup Cristiano Ronaldo, qui a récemment eu une réaction furieuse après que certains fans se soient moqués de la façon de s’habiller de son fils sur certaines photos partagées par sa grand-mère sur son profil Instagram