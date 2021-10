Les aveux énigmatiques de Will Smith : «C’était la seule fois où j’ai pensé au suicide»

L’acteur a partagé une bande-annonce pour sa série documentaire YouTube, «Will Smith: The Best Shape of My Life», qui laisse derrière lui une révélation troublante.

«Je vais être honnête avec vous tous : je suis dans la pire forme de ma vie». Avec cette phrase qui accompagne une photographie, Will Smith (53 ans) a montré au monde il y a des mois qu’en effet à tout moment dans le passé était meilleur en termes de condition physique. Bien que son naturel ait été loué pour normaliser son apparence.

En tout cas, l’acteur a annoncé qu’il tenterait de revenir sous sa juridiction. «C’est le corps qui m’a fait traverser toute une pandémie et d’innombrables jours à brouter dans le garde-manger. Plus de muffins de minuit. Je serai dans la meilleure forme de ma vie !», a ajouté Smith, qui a transformé ce voyage de 20 semaines en une série documentaire qui sera bientôt diffusée sur YouTube.

Cependant, ce qui semblait être le processus de transformation physique typique cache une réalité méconnue de la star nord-américaine puisqu’elle aborde également le problème de la santé mentale.

«Quand j’ai commencé ce documentaire, je pensais que j’étais dans la meilleure forme de ma vie, physiquement. Mais mentalement, j’étais ailleurs. Et j’ai fini par découvrir beaucoup de choses cachées sur moi-même», dit-il.

Dans un autre moment de la bande-annonce, Will Smith partage une révélation troublante et énigmatique en présence de sa famille.

«C’est la seule fois de ma vie que j’ai pensé au suicide», entend-on dire sans contextualiser, il faudra donc attendre pour savoir à quel moment de son parcours l’acteur a été confronté à de graves problèmes psychologiques et ce qui les a provoqués.

Et c’est que, tous ceux qui s’intéressent à sa silhouette vont trouver quelque chose de très différent de ce qu’ils attendaient. «Ce que vous avez fini par comprendre en tant que Will Smith, le rappeur annihilant les extraterrestres, la star de cinéma, est en grande partie une construction. Un personnage soigneusement conçu et perfectionné conçu pour me protéger, pour me cacher du monde. Pour cacher le lâche.» partage Smith, qui est également sur le point de publier ses mémoires.