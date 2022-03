Les aveux de la mère de Cristiano Ronaldo qui ont surpris Georgina Rodriguez

Même en plus de 20 ans en Espagne, Lionel Messi n’a pas eu de détracteur aussi fort que celui qu’il a «obtenu» en seulement huit mois en France. Il déteste ça.

On parle du controversé Jérôme Rothen, ancien footballeur et actuel journaliste pour le média RMC Sport, qui est revenu (encore une fois) critiquer Messi, lançant un «conseil» définitif au crack argentin face à ses avenir immédiat au PSG.

Rothen a assuré que la meilleure chose pour Messi est qu’il part bientôt. «Il n’y a jamais eu d’histoire d’amour avec le PSG. Pour le bien de tous, (Messi) devrait partir en juin» a-t-il assuré dans son émission pour le même média d’où est ressortie l’affirmation selon laquelle Neymar «est arrivé presque ivre» (de la bouche d’un autre journaliste).

Non seulement il lui a conseillé cela, mais il est allé plus loin : «Les responsables de cette défaite (en Ligue des champions) sont Neymar et Messi. C’est à eux d’assumer leurs responsabilités. Ce sont les figures importantes du club et ils obtiennent payé pour ça.»

Rothen avoue cependant qu’il ne se sent pas à l’aise de parler de Messi ou de Neymar comme ça : «Messi est un imposteur depuis son arrivée. J’ai honte de parler de Leo comme ça, mais c’est la réalité et ça m’embête mentionnez son nom. Depuis qu’il est là, c’est une blague.»