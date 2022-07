Les Arabes offrent 300 millions d’euros pour Cristiano Ronaldo

Absent de la tournée d’avant-saison de Manchester United, Cristiano Ronaldo continue de se faire remarquer alors qu’il quitte Old Trafford. Après avoir été placé dans l’orbite de clubs comme Chelsea et le Bayern, voilà, l’attaquant de l’équipe nationale a réveillé la convoitise d’une destination plus exotique.

Selon TVI, en collaboration avec CNN Portugal, il y a une offre de 300 millions d’euros de l’Arabie saoudite pour convaincre l’attaquant de 37 ans. 30 millions d’euros iraient dans les caisses de Manchester United, 20 millions d’euros pour payer les frais d’intermédiation et 250 millions d’euros pour le joueur, répartis sur les deux années du contrat.

Formé au Sporting, Cristiano Ronaldo a partagé sa carrière entre l’Angleterre (Manchester United), l’Espagne (Real Madrid) et l’Italie (Juventus). De retour à Old Trafford l’été dernier, il a marqué 24 buts en 38 matchs pour les Red Devils, qui ont terminé sixièmes de la Premier League et hors des places de la Ligue des champions.