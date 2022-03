Les affectueuses félicitations de Neymar à sa soeur Rafaella pour son anniversaire

L’attaquant du Paris Saint-Germain a tenu à féliciter publiquement sa sœur, qui fête ses 26 ans ce 11 mars.

S’il y a bien quelqu’un dont Neymar Jr est très proche, c’est sans aucun doute sa petite soeur, Rafaella Santos. Le mannequin et DJ est l’un des piliers fondamentaux de l’attaquant du Paris Saint-Germain et l’a toujours accompagné dans ses aventures professionnelles.

Ce 11 mars, la jeune femme fête ses 26 ans et, comme prévu, la star brésilienne a été l’une des premières à la féliciter publiquement avec un message affectueux sur Instagram. «Je t’aime. Joyeux anniversaire petite sœur», a écrit Neymar accompagné d’une photo des deux.

La photographie a ajouté plus de 3 millions de likes en quelques heures. Rafaella elle-même a répondu par un «Je t’aime beaucoup !» et a partagé la même publication dans les ‘stories’ de son propre compte Instagram, où il compte plus de 5,6 millions de followers.

En fait, la popularité de la Brésilienne sur les réseaux sociaux lui a également permis de travailler comme «influenceuse», faisant la publicité de toutes sortes de marques via Instagram. Actuellement, Rafaella vit entre Paris et le Brésil pour remplir tous ses engagements professionnels.