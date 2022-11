Les adieux de Sergio Ramos à son partenaire Rainer Schaller (photos)

L’homme d’affaires allemand avec qui il partageait une entreprise voyageait à bord d’un avion privé à travers l’Amérique centrale lorsque celui-ci s’est écrasé et les recherches sont déjà terminées.

Sergio Ramos a vécu deux semaines pour se faire oublier. Deux crashs d’avion en moins de 15 jours ont emporté deux personnes très importantes dans sa vie et le footballeur du Paris Saint-Germain leur a dit au revoir sur les réseaux sociaux.

Fin octobre dernier, il a dit au revoir à Santiago Durán Alzugaray, un grand ami d’enfance qui a disparu le 19 octobre lors d’un vol entre Lugo et Córdoba avec son avion, retrouvé quelques jours plus tard dans la province de Zamora.

Et maintenant, il a également dû dire au revoir à Rainer Schaller, l’un de ses partenaires les plus importants et qui a disparu le 21 octobre alors qu’il survolait l’Amérique centrale.

«Je n’y crois toujours pas, car la perte est infinie et très douloureuse. Un grand homme est parti, un travailleur infatigable, une personne merveilleuse, mais surtout un grand ami. Merci pour votre vitalité, votre joie, votre confiance et votre générosité. Merci de m’avoir fait partie de votre “famille”. On se souviendra toujours de toi. Nos pensées vont à vos proches», a partagé Sergio Ramos sur son profil Instagram accompagné d’une image accompagnée du milliardaire.

L’homme d’affaires allemand s’est écrasé avec sa famille il y a deux semaines et les autorités costaricaines ont mis fin aux recherches mardi dernier.

«Nous avons officiellement clos le dossier de recherche de l’accident d’avion dans les Caraïbes. Après 11 jours de fonctionnement continu, les différentes institutions du ministère de la Sécurité publique, de la Surveillance aérienne, de la Garde côtière et de la police terrestre ont conclu qu’aucune autre preuve n’a été trouvée», a annoncé Martín Arias, vice-ministre de la Sécurité publique, en novembre. 1.

Selon Bild , Schaller voyageait à bord de l’avion avec sa compagne, ses deux enfants (âgés de cinq et six ans) et un autre homme de nationalité allemande, en plus du pilote.

Dans l’après-midi du 21 octobre, l’appareil a disparu des radars alors qu’il prévoyait d’atterrir dans la province de Limón, sur la côte est du Costa Rica.

Juste un jour plus tard, les restes humains de deux des passagers (un adulte et un enfant), plusieurs effets personnels et des parties du fuselage de l’avion ont été retrouvés dans la mer. Mais deux semaines plus tard, les résultats n’ont pas été comme prévu et l’affaire a été classée.

Un accident de la circulation a failli le tuer en août

Rainer Schaller, qui avait été victime d’un grave accident de voiture en août en faisant tourner sa Lamborghini dans une tempête, était le fondateur du groupe RSG, qui comprend les chaînes de gym McFit, Gold’s Gym et John Reed, ce dernier étant celui qui avait rejoint Sergio Ramos dans les affaires.

Schaller a commencé son aventure commerciale en installant une salle de sport dans le grenier de ses parents, un endroit où certains de ses collègues allaient payer 15 marks à l’époque (environ 8 euros).

Déjà en 1997, il a réussi à ouvrir le premier McFit de l’histoire où il montrait déjà des signes de la philosophie qu’il voulait mettre en œuvre : une salle de sport à petit prix. Aujourd’hui, le groupe compte plus de 1 000 salles de sport dans 48 pays.