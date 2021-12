Les 6 clés pour lesquelles Xavi a voulu signer Ferran Torres à Barcelone

Le joueur espagnol est l’un des attaquants avec le plus grand avenir, l’entraîneur culé adore ça et sa polyvalence de jeu fait de lui l’un des joueurs les plus convoités.

Ferran Torres compte déjà les heures pour enfiler le maillot du Barcelona Football Club, le transfert serait déjà un fait et seule la confirmation officielle manquerait. L’un des plus heureux de cette signature est sans aucun doute Xavi Hernández Creus, qui est fasciné par le jeune attaquant espagnol et souhaite déjà qu’il rejoigne l’équipe.

Avec la sélection il a définitivement explosé et a marqué 12 buts en 22 matchs

Selon Mundo Deportivo, il y a 6 clés par lesquelles l’entraîneur culé a tant insisté avec la signature de Ferran. Le premier a à voir avec son arrivée et les buts qu’il marque.

L’un des principaux problèmes du FC Barcelone est le manque de buts et l’ailier valencien a beaucoup d’arrivées et beaucoup de buts, comme le montrent ses records en équipe d’Espagne et à Manchester City.

Un autre point en faveur est sa polyvalence. Torres arrive initialement pour jouer comme un faux neuf, mais s’il en a besoin, Xavi peut l’utiliser comme ailier qui pourrait également parfaitement performer.

Sa largeur au moment de jouer est un autre des points en faveur de l’attaquant. L’arrivée de Ferran donne à Xavi plus d’options et surtout dans le cas où un neuf peut également arriver sur le marché d’hiver.

La langue du football est essentielle chez un joueur de football, et le valencien en a beaucoup. Il a travaillé avec Pep Guardiola, Luís Enrique et Juanma Lillo, entre autres.

Des styles d’entraîneurs très similaires qui l’ont aidé tout au long de sa courte expérience. Un point qui la différencie peut-être des autres est son engagement.

Dès le premier instant où il a appris l’intérêt du Barça, Ferran Torres n’a pas hésité un instant et a insisté pour que Guardiola le laisse rejoindre le club catalan.

Enfin, sa jeunesse. Ferran Torres fait partie de l’élite depuis longtemps, mais il n’a que 21 ans. C’est une signature qui donnera de la performance à court terme, mais aussi un pari pour l’avenir dont le FC Barcelone pourra profiter.

Il ne fait aucun doute que si la signature devenait officielle, l’équipe culé prendrait un joueur extraordinaire, qui pour ces raisons et bien d’autres peut entrer dans l’histoire du club.

Que pense Guardiola de Ferran Torres en tant que footballeur

L’entraîneur espagnol le considère comme l’une des jeunes promesses du football. De plus, il ne voulait pas que le joueur quitte son équipe, mais sur son insistance, il n’avait pas le choix. C’est un joueur qui l’a toujours aimé et selon lui, il espère le gérer à nouveau à un moment donné.