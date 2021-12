Les 5 sacrifiés de Barcelone pour signer Ferran Torres et renouveler Ousmane Dembélé

Afin de signer Ferran Torres et Cavani et d’inscrire Nico González et Gavi dans l’équipe première, le Barça doit se retirer et réduire le mauvais salaire pour se conformer au fair-play financier établi par la Liga. Coutinho, Umtiti, Dest, Demir et Luuk de Jong sont ceux rejoints par la direction.

Avec l’ensemble de l’effectif en vacances jusqu’au 28 de ce mois, a débuté le tournoi des leaders, celui au cours duquel les dirigeants des clubs tenteront de renforcer au mieux chacune de leurs équipes et sans aucun doute que l’un de ceux avec le plus grand nombre d’urgences est le FC Barcelone.

Le début de saison est terrifiant et impose des ajustements dans la composition de l’équipe dirigée par Xavier Hernández, qui cherche à se qualifier pour l’UEFA Champions League et à être compétitif en Ligue Europa.

Les cinq visaient à quitter Barcelone

Alors que la direction de Blaugrana donne les derniers points aux efforts pour fermer les incorporations tant attendues de Ferran Torres, de Manchester City, et Edinson Cavani, qui viendra de Manchester United, pour les options, qui arriveraient en janvier, il y a des des problèmes qui bougent.

Car, comme l’a annoncé Mateu Alemany mardi au Ramón Sánchez Pizjuán, «nous devons d’abord faire nos devoirs : nous devons respecter le ‘fair-play’ avec les départs pour pouvoir signer.»

Barcelone doit résoudre la perte de certains de ses chiffres de son effectif et réduire la masse salariale. Les cinq cas indiqués pour pouvoir se conformer aux exigences sont ceux de Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Yusuf Demir, Sergiño Dest et Luuk de Jong.

Le départ de Coutinho serait celui qui dégagerait le plus de masse salariale en raison de son salaire très élevé. La deuxième sortie la plus nécessaire en raison de sa notoriété est celle d’Umtiti, en raison de son contrat.

Un adieu très faisable et peut-être rentable car il s’agit d’un jeune joueur avec une projection internationale est celui de Sergiño Dest. Pour les deux autres cas, un marché est recherché.

Qui sont les deux jeunes joueurs qui attendent le départ de ces deux footballeurs

Les matchs de Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Yusuf Demir, Sergiño Dest et Luuk de Jong ne sont pas seulement nécessaires pour des raisons économiques, mais aussi ces pertes dans l’équipe de Xavi Hernandez aideraient à inscrire Nico González et Gavi dans la première équipe à éviter votre entraîneur un problème de jetons dans les files d’attente.