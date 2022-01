Les 5 noms que Xavi a dans le dossier pour renforcer l’équipe barcelonaise

L’attaquant portugais de Manchester United a été honoré par la FIFA au prix The Best et a ratifié son engagement envers le sport qu’il aime et qu’il entend continuer à pratiquer professionnellement jusqu’à ses 42 ans. Un animal de compétition.

Parler d’un animal de compétition, c’est sans aucun doute parler de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, plus connu sous le nom de Cristiano Ronaldo ou CR7.

Le footballeur portugais qui joue comme attaquant pour le Manchester United Football Club de la Premier League anglaise et pour l’équipe nationale du Portugal, dont il est le capitaine et le meilleur buteur de tous les temps.

L’attaquant portugais a été honoré lors de la cérémonie de remise des prix The Best décernés par la FIFA, et a ratifié sa passion pour ce jeu. A tel point qu’il veut y jouer jusqu’à ses 42 ans.

Cristiano a souligné son désir de continuer à s’améliorer dans le sport qu’il aime tant et qui a fait de lui une légende : «J’ai continué à travailler dur, depuis que j’ai 18 ans, et je continue. J’aime le jeu, j’ai toujours cette passion et je veux continuer. Parfois, les gens demandent combien d’années encore je vais jouer et je dis que j’espère jouer quatre ou cinq ans de plus, c’est une question de mental, parce que je pense que physiquement, si vous traitez votre corps correctement, quand vous en avez besoin ça, ça te le rendra, alors c’est ce que je fais».

L’attaquant portugais de Manchester United a expliqué pourquoi il voulait continuer à jouer des matchs officiels pendant encore quatre ou cinq ans: «J’ai toujours la passion du jeu. Non seulement pour marquer des buts, mais pour me divertir, car je joue au football depuis “J’avais cinq, six ans. Quand je sors sur le terrain, même à l’entraînement, je prends toujours du plaisir et ma motivation est toujours là. Même si j’aurai bientôt 37 ans, je me sens bien, je me sens motivé», a-t-il ajouté. mentionné.

Quel prix Cristiano Ronaldo a-t-il remporté aux Best Awards ?

Lors du gala The Best, un prix a été décerné à Cristiano Ronaldo, en reconnaissance d’être devenu le meilleur buteur de tous les temps pour les équipes nationales avec le Portugal.

«C’est un rêve, je veux remercier mes coéquipiers, surtout en équipe nationale. Je n’aurais jamais imaginé battre ce record de buts, c’était 109 buts et pour l’instant je l’ai dépassé de six. Je suis fier de ce prix FIFA, une organisation que je respecte. Je tiens à remercier ma famille, ma femme, mes enfants», a déclaré le Portugais dans l’émission officielle de la FIFA