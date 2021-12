Les 3 raisons pour lesquelles le Real Madrid veut humilier le PSG en Ligue des Champions

L’institution Florentino Pérez veut quitter le Paris Saint-Germain sans rien pour des raisons assez claires. Imposez-vous contre l’UEFA, battez Messi à son retour au Bernabeu et montrez à Sergio Ramos et Mbappé ce qu’est le Real Madrid.

Le défi du Real Madrid après avoir croisé les croix de l’UEFA Champions League, et le duel qui s’ensuit en huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain sera de battre l’équipe la plus puissante du monde.

Et il a trois raisons fondamentales, s’imposer à l’UEFA, battre Messi à son retour au Bernabeu et montrer à Sergio Ramos et Mbappé ce qu’est le Real Madrid.

On raconte dans les couloirs du Santiago Bernabeu que la direction du Real Madrid, après avoir appris la décision de l’UEFA de refaire le tirage au sort, avait manifesté son indignation.

Florentino Pérez et son conseil d’administration ont compris que c’était inadmissible et que c’était pour dénaturer à nouveau le match nul car son centre avait été net, s’étant produit juste avant l’erreur des balles.

Sergio Ramos a mal quitté le Real Madrid et lui fait face avec le PSG

L’une des bêtes noires du Real Madrid est Lionel Messi, la star argentine est l’un des footballeurs qui a le plus déçu la Maison Blanche. Le battre est une façon de lui montrer le pouvoir. Comme Mbappé (visé en renfort) et Sergio Ramos (parti en mauvais termes).

Quand le Real Madrid et le PSG se rencontreraient-ils

L’équipe merengue ouvrira les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. La visite de l’équipe de Carlo Ancelotti au Parc des Princes à Paris aura lieu le mardi 15 février 2022, à 21h00. De son côté, le match retour se jouera au Bernabéu le mercredi 9 mars 2022, également à 21h00.