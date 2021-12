Les 3 buts dont Sergio Agüero se souvient le plus tout au long de sa carrière

L’attaquant argentin a été interrogé sur les meilleurs moments de sa carrière et a cité trois buts qu’il considère comme les plus importants de sa carrière.

Ce mercredi, Sergio Agüero après avoir annoncé sa retraite du football lors d’une conférence au Camp Nou avec le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a raconté les meilleurs moments de sa carrière.

«Je garde de très belles choses», a-t-il assuré et souligné que les buts les plus importants de sa carrière étaient trois. La première s’est produite à Independiente (un club dont il est fan) contre son principal rival, le Racing Club. Le jeune Sergio Agüero, 17 ans, a inscrit un but spectaculaire pour battre son éternel rival 4-0 le 11 septembre 2005.

Parti de son terrain avec un ballon dominé, il a accroché deux fois dans la surface et a laissé le défenseur projeté pour traverser le ballon avec un pied gauche puissant, qui a laissé le gardien Campagnolo sans chance.

La seconde qu’il raconte est connue de la plupart et c’était un objectif qui a stimulé sa carrière au maximum. Ce n’est rien de moins que le but qu’il a marqué lors de la victoire de Manchester City contre les Queens Park Rangers lors de la date finale du 11/12 Premier League pour donner le titre à son équipe.

Après avoir reçu une passe du parquet de Balotelli, l’attaquant argentin a reçu le ballon, a menacé de donner un coup de pied pour se débarrasser de son rival et a défini le premier poteau du gardien anglais au délire du Citycenz.

Le troisième et non moins important qu’il commente est le premier et le dernier but qu’il a marqué pour le FC Barcelone. Lors de la défaite de l’équipe culé contre le Real Madrid lors de la 9e journée de Liga, Sergio Agüero a reçu un centre du droit de Sergiño Dest et a dévié la trajectoire du ballon pour laisser Courtois hors de propos et mettre la remise dans le match.

Combien de buts Aguero a marqués dans toute sa carrière

Depuis ses débuts avec Independiente en 2005, jusqu’à sa retraite au FC Barcelone aujourd’hui, Sergio Agüero a marqué 385 en 683 matchs joués. Répartis comme suit : avec Independiente, il a marqué 23 buts, avec l’Atlético Madrid 101, à Manchester City 260, avec l’équipe nationale argentine 42 et avec le FC Barcelona 1.