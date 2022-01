Les 2 équipes qui se battent avec Barcelone pour signer un partenaire de Cristiano

Le choc terrible qui s’annonce entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire pour décider notamment du sort des Fennecs va se jouer sur un terrain qui s’annonce terrible.

C’est une affiche de gala qui était attendue depuis le tirage au sort et qui a pris un peu plus de piment après les deux premières journées de la CAN. L’Algérie joue sa survie face à la Côte d’Ivoire et sauf scénario très improbable, doit absolument s’imposer pour se qualifier pour la suite de la compétition.

Les Ivoiriens, de leur côté, ont l’occasion non seulement d’éliminer le tenant du titre, mais aussi de s’assurer une première place de groupe et donc une suite de parcours a priori plus abordable. Seulement, aux dernières nouvelles données par le journaliste de Foot Mercato Hanif Ben Berkane, la pelouse du Stade de Japoma près de Douala s’annonce d’ores et déjà catastrophique.

Un espoir était de mise en vue de la rencontre, à savoir que la CAF choisisse de changer de stade pour éviter aux deux équipes un match dans des conditions déplorables. Sauf que l’instance internationale aurait refusé cette requête, estimant comme un manque d’équité le fait de changer de stade pour ce dernier match de poule.