Les 12 équipes qui disputeront les barrages de la Coupe du Monde de l’UEFA

Livraison des 10 billets directs des éliminatoires de l’UEFA. La Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie, l’Espagne et la Suisse étaient les équipes qui se sont qualifiées pour la Coupe du monde du Qatar 2022 après avoir été championnes de leur groupe respectif.

Les grosses surprises ? La Serbie a remporté le duel direct contre le Portugal (avec Cristiano Ronaldo inclus), et la Suisse a fini par s’imposer dans un secteur où elle devait rivaliser avec l’Italie, l’actuel champion d’Europe.

Serbie (champion du groupe A).

Espagne (champion du groupe B).

Suisse (champion du groupe C).

France (champion du groupe D).

Belgique (champion du groupe E).

Danemark (champion du groupe F).

Pays-Bas (champion du groupe G).

Croatie (champion du groupe H).

Angleterre (champion du groupe I).

Allemagne (champion du groupe J).

