Les 10 équipes les plus chères au monde : la position insolite occupée par le PSG de Lionel Messi, Neymar et Mbappé

Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, le PSG n’est pas l’équipe la plus chère du monde : Manchester City est en tête du classement des luxueux.

L’équipe du Paris Saint Germain (PSG), avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, est huitième sur la liste des clubs avec les effectifs les plus précieux du football mondial, qui est dirigée par Manchester City et Manchester United, tous deux anglais, selon l’Observatoire du football CIES (Observatoire du football du Centre international d’études sportives).

Le PSG, qui comprend également l’Argentin Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi, se négocie à 1100 millions, tandis que Manchester City est valorisé à 1742 millions et Manchester United en 1653.

Le calcul du CIES est plus scientifique et différent, par exemple, du site Transfermarkt, le portail spécialisé dans les transferts de football.

En pleine crise financière, Barcelone apparaît en quatrième position dans une liste composée de seulement 98 clubs des cinq grands championnats : Allemagne, Espagne, France, Angleterre et Italie.

Dans l’équipe catalane se trouve Pedri, 18 ans avec un prix compris entre 140 et 173 millions d’euros, tandis que Neymar est valorisé entre 58 et 80 millions de dollars.

Les 10 ordinateurs les plus chers au monde

1 – Manchester City (Angleterre) 1 742 dollars

2 – Manchester United (Angleterre) 1 653

3 – Chelsea (Angleterre) 1 288

4 – Barcelone (Espagne) 1 220

5 – Bayern Munich (Allemagne) 1 211

6 – Liverpool (Angleterre) 1 181

7 – Real Madrid (Espagne) 1 152

8 – Paris Saint-Germain (France) 1 100

9 – Borussia Dortmund (Allemagne) 935

10 – Atlético de Madrid (Espagne) 901