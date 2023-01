L’erreur virale du Real Madrid avec Asensio sur Twitter

Le profil en français sur le réseau social a laissé une curieuse confusion en mentionnant Militao alors qu’ils allaient féliciter le Majorquin pour son anniversaire.

Le Real Madrid a ouvert le samedi 21 janvier, avec une erreur sur Twitter qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le profil en français de l’équipe blanche a voulu se conformer à la tradition et a félicité Marco Asensio pour ses 27 ans, mais ils n’ont pas pris en compte un détail important.

Dans l’image qu’ils ont partagée , le footballeur des Baléares apparaît tenant l’une des trois Ligues des champions qu’il a remportées, en particulier la dernière qu’il a remportée en finale à Paris l’année dernière.

Cependant, lorsqu’il s’est agi de sélectionner le nom du joueur pour le mentionner, ils n’étaient pas d’accord et ont placé Militao, peut-être influencé car l’anniversaire du défenseur central brésilien était également cette semaine : le 18 janvier.

Comme prévu, il n’est pas passé inaperçu dans les commentaires et beaucoup ont souligné l’erreur. «Militao a changé» ou «il a eu recours à la chirurgie esthétique» coexistaient avec des blagues rigolotes : «Je vois quelque chose de différent d’Eder. La coupe de cheveux a-t-elle été modifiée ?».

Les félicitations de Sandra Garal à Marco Asensio

Le couple est sorti dîner hier soir pour célébrer une journée aussi spéciale et Sandra Garal a profité de l’image pour adresser quelques mots gentils à son fiancé ce matin :

«Joyeux anniversaire, amour de ma vie. Merci de ne jamais cesser de m’accompagner sur ce chemin de vie, de me remplir de moments merveilleux, de me donner de la force pour qu’ensemble nous puissions surmonter chaque problème et joie de profiter des meilleurs moments. Je me sens heureux et reconnaissant de vous avoir à mes côtés. Je t’aime pour toujours».