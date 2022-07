Leroy Sané lâche la vérité : «J’ai vi Cristiano et Messi mais c’est lui…»

«Messi et (Cristiano) Ronaldo ?», a-t- il relevé directement Leroy Sane, Dynamic You Have to Answer pour ESPN FC qui s’est achevé alors qu’il jouait encore à Manchester City dans le football anglais.

Et la réalité est que l’actuel 10 du Bayern Munich, qui vient de faire partie de l’équipe nationale allemande qui a obtenu le billet direct pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, n’a pas beaucoup souffert pour confirmer sa position dans ce débat.

L’ailier allemand qualifié a ouvertement reconnu qu’il n’y était l’équipe Messi. «Messi ou (Cristiano) Ronaldo ? Messi», a répondu l’ancien Schalke 04, dans des propos (2018) collectés sur la chaîne YouTube de l’ ESPN FC.

En passant en revue en détail certaines des déclarations que Sané a faites ces dernières années, il est plus facile de comprendre sa réponse.

Et c’est depuis longtemps qu’il a confirmé que le nouveau 30 du Paris Saint-Germain a toujours été l’une de ses deux grandes idoles dans le monde du football.

Dans un entretien (2017) avec JD Football, il a déclaré ce qui suit : «Messi et Ronaldinho étaient les deux joueurs offensifs que je suivais. J’ai beaucoup regardé leurs vidéos et la vérité est que j’ai essayé d’imiter ce qu’ils faisaient dans les matchs.

Et plus récemment, interrogé (2021) sur twitter par son footballeur préféré de tous les temps, le double champion de Premier League a une nouvelle fois exprimé son admiration pour le génie de Lionel Messi et la magie de Ronaldinho.