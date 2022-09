Leroy Sané après le match Bayern-Barça : «Le but était sympa, mais je n’étais pas…»

Xavi Hernández s’est présenté devant les médias après la nouvelle défaite de Barcelone contre le Bayern Munich, qu’ils n’ont jamais pu battre en Allemagne, la véritable bête noire des Catalans en Europe.

Le Catalan, malgré le 2-0 contre, a valorisé le jeu de ses joueurs, satisfait du déroulement du match mais pas à cause des chances qu’ils n’ont pas pu se concrétiser et qui auraient pu changer le sort du match, bien qu’il l’ait fait pas oublier qui a raté les buts.

Occasions claires

«Nous avons eu six ou sept buts clairs, nous avons pardonné et ils ne pardonnent pas, c’est la différence. C’est une question de compétition, on a très bien joué et marqué, on aurait vu un autre match, mais la Ligue des Champions c’est comme ça, c’est de la compétition. On a fait une erreur de marquage sur le premier but.»

Les domaines, les clés

«Nous étions meilleurs que le Bayern à bien des égards. Nous étions meilleurs sur le plan physique et nous avons dominé la première partie.

On ne peut pas pardonner, je suis en colère parce que c’était une journée à gagner. Le feeling était très bon, c’était pour gagner, ça s’apprend, mais c’est dur, on n’a pas marqué malgré sept occasions très nettes.

Vous devez les mettre. Je suis en colère mais fier. On les a égalés, on peut dire qu’on était meilleurs mais il s’agit de gagner. Le premier d’un corner et le second de ne pas arrêter les contre-attaques. Il faut le faire. C’est une équipe faite, mais nous n’en sommes qu’au début. Nous devons améliorer ces aspects dans les zones».

Nous rivalisons

«Oui, mais ce n’est pas suffisant. Quand on parle de compétition, on parle de le faire dans un coin ou dans une transition. Et c’est aussi l’efficacité. Tu arrives devant le gardien et tu dois marquer. La première partie a été excellente, nous l’avons eu dans son camp, nous les avons dominés, nous avons gagné des duels… Nous méritions de gagner».