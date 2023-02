«L’équipe doit être au service de Lionel Messi», déclare un cador du PSG

En conférence de presse d’avant-match, Christophe Galtier a fait l’éloge de Messi avant le choc contre le Toulouse FC. Le technicien français a déclaré que la star argentine devra le match sans Neymar et Kylian Mbappe.

«Évidemment, on perd sans la liaison entre Mbappé et Neymar, et ça va nous obliger à nous organiser. L’équipe doit être au service de Leo. C’est la responsabilité de chacun. En principe, on va voir quelque chose de similaire à celui de Montpellier, déjà On verra qui l’accompagne en attaque», a déclaré l’entraîneur des Parisiens, qui improvise plus qu’il ne l’aurait voulu avant le début de la saison.

Messi a réussi à faire avancer le PSG contre la visite du Montpellier HSC à la date précédente lorsque, étonnamment, Mbappé a pris sa retraite blessé après 20 minutes. Neymar n’avait pas été dans le match également en raison d’une blessure. L’Argentin a fait son truc et a marqué un but lors de la victoire 3-1. Messi a déjà inscrit 25 buts avec le maillot du PSG, un chiffre plus que respectable, au milieu des rumeurs de renouvellement.

Galtier a conclu en disant : «je ne m’excuse pas. Nous allons rivaliser avec ce que nous sommes, et il y a beaucoup de qualité dans le vestiaire. Je ne suis pas déçu et je ne regrette pas d’avoir réduit l’effectif cet été. Nous voulait libérer des joueurs et rafraîchir l’ambiance. L’équipe a bien répondu jusqu’à présent. C’est vrai qu’il y a des baisses de poids, mais aussi des remplacements avec des garanties. Le PSG cherche à s’éloigner au sommet en France».