L’épouse du joueur Keita Baldé a défendu et maltraité Wanda Nara pour leur supposée romance

Les médias auraient une intense histoire d’amour avec le footballeur, ancien coéquipier d’Icardi.

Simona Guatieri est sortie pour clarifier les rumeurs qui existent sur la supposée idylle de Wanda Nara avec Keita Baldé, attaquant du Spartak Moscou et ancien joueur de l’Inter. Tout a commencé après avoir confirmé la séparation avec Mauro Icardi.

L’épouse actuelle du footballeur a sauté contre les médias et lui a dédié des mots durs. «Il y a des femmes sérieuses, sensibles, sincères, sensuelles… Et qu’elles sentent bon ces femmes propres ! Et puis il y a ces femmes qu’en italien on appelle des vaches», a-t-elle dit, très blessée et en colère.

Simona a également pointé durement la presse chargée de faire connaître l’infidélité présumée selon elle. Il a assuré que les médias vivent de cela.

D’après les propos de la femme de Guatieri, il est clair qu’elle lui ferait confiance et que rien ne se serait passé entre eux. De même, Keita Baldé a expliqué comment sa famille a fait face à ces rumeurs.

Il a regretté que ses enfants et sa femme soient pris dans une tempête médiatique dont il est difficile de sortir. Par conséquent, il a demandé qu’ils respectent sa famille qui est inconsciente de la situation.

Wanda Nara, pour sa part, n’en a rien dit. Il est actuellement arrivé avec ses enfants à Istanbul pour retrouver Mauro Icardi, après de nombreuses semaines sans se voir.