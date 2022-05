L’épouse de Bruce Willis avoue : «Les soins médicaux à la maison sont très lourds. J’ai…»

L’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain semble incertain. Dans une nouvelle saison tronquée par les blessures, l’international brésilien n’a disputé que 28 matches, pour 13 buts et 8 passes décisives.

Ce mercredi, le site espagnol OK Diario pense qu’il pourrait être amené à faire ses valises cet été en raison de la révolution qui s’annonce au PSG mais aussi de son mode de vie, qui n’aurait «rien à voir avec le football».

Malgré tout, sa très bonne fin de saison a montré qu’il pouvait toujours être un joueur de haut niveau lorsque son corps le laisse tranquille, ce qui pourrait convaincre les dirigeants parisiens de continuer à lui faire confiance.

Néanmoins, L’Équipe révélait mardi que le club de la capitale ne retiendra pas son numéro 10 en cas d’offre intéressante, encore faut-il trouver un club prêt à investir, notamment sur son salaire, avec peu de garanties sur la forme du joueur sur le long terme.

Le quotidien français assure même que Kylian Mbappé n’aurait rien contre un départ de son coéquipier, avec qui il aurait pris plus de distances.

De son côté, l’ancien Barcelonais sait ce qu’il veut et il n’a pas tardé à le faire savoir. Dans un entretien accordé à Oh my goal, la star brésilienne a joué franc jeu lorsqu’il a été interrogé sur son avenir. «C’est vrai que de mon côté je veux rester au PSG. Après, personne ne m’a rien dit, mais de mon côté, c’est claire que je veux rester», a-t-il confié.

Le message est clair, mais sera-t-il suffisant pour que les dirigeants parisiens fassent de Neymar une pièce majeure de ce «nouveau PSG» ? Il faudra également gérer la cohabitation sur le terrain avec Lionel Messi, puisque le trio magique annoncé en début de saison n’a fonctionné que par intermittence. En bref, un gros casse-tête à venir pour Paris.