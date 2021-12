Leonardo se rend et indique clairement que l’arrivée de Mbappe à Madrid est sur le point de tomber

Le secrétaire aux sports du Paris Saint-Germain suppose que les négociations entre l’attaquant français et l’institution de la capitale française n’avancent pas et que son avenir au club est de plus en plus incertain. Florentino Pérez commence à se frotter les mains.

La situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est le feuilleton de ces deux dernières années dans la capitale de la France. Après plusieurs tentatives infructueuses de renouvellement et de prolongation du contrat qui unit l’attaquant à l’institution française, l’accord ne se fait pas jour et sa star commence à être vue de plus en plus loin. C’est du moins ce qui ressort des propos de son secrétaire sportif, le Brésilien Leonardo Nascimento de Araújo, dit Leonardo.

Dans cette interview à Europe 1, celui qui est le bras droit d’Al Khelaifi a reconnu que les pourparlers n’avançaient pas dans les limites de ce qui était prévu dans la capitale française.

«C’est une situation compliquée. Si vous voulez rester, vous le ferez, car c’est ce que nous voulons. Nous aimerions qu’il reste toute sa vie, mais nous devons respecter sa décision», a déclaré Leonardo, qui reconnaît peut-être pour la première fois que la chance que sa star quitte le PSG est une certaine possibilité.

«Je peux dire qu’il y a eu des moments où nous avons discuté avec plus d’enthousiasme des deux côtés», a clôturé le secrétaire aux sports du Paris Saint-Germain. Sachant que la mère du footballeur l’encourage à relever le défi de faire partie du Real Madrid, et que tous les efforts économiques pour convaincre Kylian n’ont pas abouti, il semble que la chance de changer d’air prenne de plus en plus de force. Et quelques jours seulement avant que l’attaquant soit en mesure de parler avec d’autres institutions.

Le message déroutant de Mbappe sur son avenir

«Les liens humains et le bonheur sont plus fascinants que l’argent. C’est l’expérience de vie qui compte plus que gagner de l’argent, même si c’est important, car nous avons des familles à soutenir. J’ai hâte de découvrir, voyager, rencontrer des joueurs de différentes cultures … Maintenant que l’on parle de course, il peut y avoir de la place pour l’inattendu. Se faire plaisir, créer la surprise, fait partie de la beauté du sport. Des choses peuvent arriver qui changent vos plans : il est impossible de prédire ce que je vais faire», a-t-il déclaré. Jours Mbappé à Paris Match,