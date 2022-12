Leonardo DiCaprio a une nouvelle petite amie : la fille de Lorenzo Lamas

D’après le ‘Daily Mail’, l’acteur ne serait plus avec le mannequin Gigi Hadid et serait revenu à ses habitudes de ne pas sortir avec des filles de plus de 25 ans.

Il semble qu’il y ait deux choses que Leonardo DiCaprio n’aime pas beaucoup : le célibat et les femmes de plus de 25 ans.

Après avoir rompu avec Camila Morrone lorsqu’elle a atteint la limite d’âge des copines de l’acteur, il a été aperçu un bref instant avec Gigi Hadid, ce qui signifie qu’il a rompu avec la légende noire qui le hante, puisque le mannequin a 27 ans. Mais je n’ai pas duré longtemps.

Comme l’a publié le Daily Mail, Gigi Hadid n’a pas été en mesure d’élever la moyenne d’âge des copines de l’acteur, puisque toutes deux auraient rompu et qu’il aurait entamé une nouvelle relation avec une autre fille plus jeune, 23 ans.

Bien que la chose la plus curieuse ne soit pas son âge, mais son identité : il s’agit de Victoria, fille de Lorenzo Lamas, également connu comme «le roi des lits».

Tous deux ont été photographiés en train de quitter un club hollywoodien, The Bird Streets, et bien qu’ils aient pris les précautions typiques de quitter les lieux séparément, la vérité est qu’ils sont montés dans la même voiture à l’extérieur, ce qui a suscité tous les soupçons.

Qui est la jeune Victoria Lamas ?

Victoria, qui n’a que 23 ans, est la fille du célèbre acteur de Falcon Crest Lorenzo Lamas et de la mannequin Shauna Sand. C’est une très jolie fille, comme toutes celles auxquelles l’acteur a été associé.

Malgré sa jeunesse, elle est mannequin et son désir est très clair de finir dans le monde du théâtre, tout comme son père et qui semble désormais être son partenaire.

Pour les plus jeunes, Lorenzo Lamas était un acteur très célèbre après être entré dans la peau de Lance, le petit-fils d’Angela Chaning dans Falcon Crest, une série qui réunissait toutes les familles autour de la télévision dans les années 80.

Sa notoriété était telle qu’il devint l’image de certains matelas. en Espagne : «Bonjour, je suis Lorenzo Lamas, le roi des lits. En Amérique, parce qu’ici on sait déjà que c’est Reig Martí», disait ce mythe érotique du siècle dernier allongé sur un lit.