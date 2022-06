Leonardo Bonucci : «Lionel Messi était et continue d’être l’un des meilleurs au monde avec…»

Retour à Wembley, où l’équipe italienne a été proclamée championne du dernier championnat d’Europe. Leonardo Bonucci rejouera dans un domaine qu’il connaît bien pour disputer un nouveau trophée avec le maillot de l’Italie. Cette fois, ce sera contre l’Argentine de Leo Messi valable pour la Grande Finale 2022.

Le défenseur italien, chargé d’envoyer la finale de l’Eurocup en prolongation grâce à un but à la 67e minute qui a égalisé le match, s’est exprimé en conférence de presse sur la finale qui se jouera demain à 20h45.

Parmi les nombreuses questions qu’il a abordées, il convient de souligner les éloges qu’il a adressés à Messi : «Il était et continue d’être l’un des meilleurs au monde avec Cristiano Ronaldo», a commenté l’Italien, faisant référence à son ancien coéquipier à la Juve, actuellement à Manchester United.

Cependant, le défenseur central est allé au-delà d’une simple comparaison et s’est complètement abandonné au jeu de la star argentine : «Il a remporté tellement de Ballon d’Or qu’il est difficile d’ajouter des adjectifs à sa grandeur.»

Il a également parlé de l’équipe argentine et de la façon dont Leo la rend plus redoutable et compétitive : «Nous devons la respecter sur le terrain et être prêts, individuellement et en équipe, à l’arrêter. Demain, deux équipes gagnantes s’affronteront et nous voulons montrer», a déclaré Bonucci.