Leonardo Bonucci : «J’ai joué contre Cristiano, Messi, Neymar et Lewandowski mais le plus coriace…»

«Qui est l’adversaire le plus fort que vous ayez jamais affronté?» était l’une des questions que le légendaire Leonardo Bonucci s’est posée pendant plusieurs années, lorsqu’il a joué dans une dynamique de curiosités avec les médias officiels de l’AC Milan.

Et la réalité est que la légende italienne n’a eu aucune complication pour répondre. Bien qu’il ait déjà affronté des figures offensives très particulières telles que Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema ou Robert Lewandowski, le champion d’Europe a été très percutant dans ses réponses. Il a simplement mis en évidence Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

«Qui est l’adversaire le plus puissant que j’aie jamais affronté ? Cristiano Ronaldo. Il a tout ce qu’il faut pour être le plus fort de tous», a-t- il conclu, dans des déclarations (2017) recueillies sur la chaîne YouTube officielle de l’AC Milan.

Cristiano Ronaldo (Portugal).

Avant de passer par la Juventus, Cristiano Ronaldo a fait souffrir à plusieurs reprises Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et compagnie.

Compte tenu de cela, la réponse de l’international italien a beaucoup de sens. Cette finale de la Ligue des champions à Cardiff dans laquelle El Bicho était la figure est certainement le souvenir le plus amer qui l’ait laissé comme adversaire.