L’entretien de Rodrigo De Paul avec Lionel messi après le Ballon d’Or révélé

Le légendaire Lothar Matthaus a été négativement impressionné lorsqu’il a vu que Robert Lewandowski n’avait pas remporté le Ballon d’Or 2021.

Il n’a rien contre Lionel Messi, mais il trouve incroyable qu’avec la régularité dont il a fait preuve au cours des deux dernières saisons, le 9 Bayern Munich n’a pas été récompensé dans la dynamique organisée par France Football.

En 2020 et 2021, personne ne le méritait comme Lewy. Après ces votes, le champion du monde ne comprend plus rien.

«Pour être honnête, après ces élections, je ne comprends plus le monde. Avec tout le respect que je dois à Lionel Messi et à tous les autres grands nominés, personne ne le méritait comme Lewandowski. France Football n’a pas décerné le prix l’année dernière. Juste à cause des titres que Robert a remportés avec le Bayern Munich depuis 2020, il est sans égal au cours des deux dernières années.»

«Mais même si vous ne tenez compte que de 2021, (Lewandowski) était meilleur que les autres. Il a battu le record du siècle de Gerd Müller, était de retour en tête de la liste des meilleurs buteurs toutes compétitions confondues et a également dépassé tout le monde au niveau national et international cette année.»

«Messi a peut-être remporté la Copa América avec l’Argentine, mais il est complètement pâle au PSG. Benzema a également joué une excellente année, mais est reparti les mains vides avec le Real Madrid. Salah se porte très bien ces derniers mois, mais a connu une longue période de sécheresse en début d’année. Jorginho, bien sûr, a remporté deux titres très importants avec Chelsea et l’Italie, mais il n’est pas aussi remarquable que l’attaquant du Bayern. Et (Cristiano) Ronaldo n’était pas aussi constant et extraordinaire que la star polonaise du FCB. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas gagné», déclaré le propriétaire du 1990 Ballon d’Or, dansune de ses apparitionstant que collaborateur de Sky Sport DE.

En 2020, Robert Lewandowski a remporté 5 des 5 titres avec le Bayern Munich. En 2021, il remporte 3 titres avec le géant bavarois (El Sextete l’a achevé en 2021 en raison du changement de calendrier de la Coupe du monde des clubs). Il a absolument tout gagné en tant que joueur de champ intérieur de l’Allianz Arena.