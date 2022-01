L’entreprise de Mark Wahlberg avec laquelle il veut rivaliser avec Dwayne Johnson

Les grandes stars d’Hollywood ont montré qu’elles voulaient faire fructifier leur fortune, et Wahlberg a investi dans ce qui est maintenant sa neuvième entreprise.

De grandes stars hollywoodiennes ont montré au cours des dernières années qu’elles souhaitaient quitter la guilde et tenter leur chance dans d’autres types d’entreprises avec lesquelles faire fructifier leur fortune. Des célébrités telles que George Clooney, Robert de Niro et Mark Wahlberg, entre autres.

Et c’est justement ce dernier qui vient d’annoncer à travers ses réseaux qu’il a ajouté une nouvelle entreprise à sa liste dense d’entreprises. Une liste qui comprend jusqu’à huit sociétés différentes qui n’ont rien à voir avec le cinéma, telles que : Closets to the Hole (une société de production cinématographique et télévisuelle), Aquahydrate (une société d’eau), F45 (certaines salles de sport), Performance Inspired (dédiée à la nutrition), Municipal (vêtements), Mark Wahlberg Auto Group (concessionnaires automobiles), Unrealistic Ideas (producteur de séries et de documentaires) et Wahlburgers (joints de hamburgers).

Entrez dans le monde de la tequila

Maintenant, il est allé plus loin, et après y avoir pensé à d’autres occasions, il a décidé d’investir dans une marque de tequila au Mexique, Flecha Azul, devenant également le principal investisseur.

Une marque dont il a parlé dans des interviews récentes et à laquelle il a déjà dit «non» auparavant, car il pensait que le produit finirait par être de mauvaise qualité malgré le fait qu’il était annoncé par des célébrités.

Mais, maintenant, il a changé d’avis et ne pourrait pas être plus fier de sa nouvelle entreprise : «J’ai dit : Je veux mettre mon argent dans ma bouche et faire un gros chèque, m’impliquer dans votre marque et utiliser tout mon ressources.» Ce que nous avons sera mis à profit et utilisé pour s’assurer que cette marque connaît le plus de succès possible»

Ce n’est pas le premier visage connu qui fait irruption dans ce monde, comme l’ont fait George Clooney et Dwayne Johnson. Le premier a été réalisé par Casamigos, la marque qu’il a revendue en 2017 pour un milliard de dollars.

Pendant ce temps, The Rock a fait un record en 2021, devenant celui qui a le plus augmenté en un an, vendant d’énormes quantités de Teremana. «L’espace grandit grâce à des gars comme Dwayne qui ont créé beaucoup de sensibilisation et d’excitation», a commencé Mark.

Et il est aussi clair qu’il veut rivaliser avec lui et avec le reste des marques de tequila : «J’ai essayé leur produit et ils n’ont pas essayé le mien ! Ces gars-là me connaissent très bien, ils connaissent mon esprit de compétition ! être le meilleur parce que nous avons le meilleur produit. C’est la meilleure proposition de valeur pour le client».