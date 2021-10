L’énorme somme que Ronald Koeman réclame au Barça

L’entraîneur doit remplir un contrat à Al Sadd et du Qatar ils l’ont fait savoir à Barcelone, qui cherche un remplaçant pour Koeman.

Le club qatari d’Al Sadd a rappelé qu’il a «encore deux ans de contrat» avec son entraîneur, Xavi Hernández, voulu par le Barcelone d’Espagne pour remplacer le Néerlandais licencié Ronald Koeman.

«L’administration du club confirme que Xavi est lié à deux ans de plus sur son contrat et se concentre sur les prochains matches de l’équipe pour maintenir la première place du championnat et défendre le titre», a déclaré Al Sadd sur son compte Twitter, a rapporté l’agence allemande. dpa.

Xavi, une idole «blaugrana», est apparu comme l’un des candidats les plus forts pour remplacer Koeman. L’autre nom qui a fortement circulé était celui de Marcelo Gallardo, qui n’a pas encore indiqué s’il renouvellerait son contrat avec River Plate (il se termine en décembre).

Pendant ce temps, Barcelone a nommé Sergi Barjuan, de la filiale, en tant que DT intérimaire. Xavi a quitté Barcelone à la fin de la saison 2014/15 et a rejoint Al Sadd, où il a joué quatre saisons et a commencé sa carrière en tant que manager. Il a déjà remporté une Qatar League et deux Emir Cups.