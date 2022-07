L’énorme sacrifice de Cristiano Ronaldo pour quitter Manchester United

«Ma vie était de jouer au football. Et soudain, après une opération qui semblait simple, j’ai dû prendre ma retraite. Non seulement c’était très difficile d’accepter que je ne jouerais plus. C’était difficile de continuer ma vie» raconte Marco Van Basten durement (Utrecht, Hollande, 31 octobre 1964), qui fut l’un des meilleurs joueurs du monde dans les années 1980 et 1990 entre l’AFC Ajax et l’AC Milan de Berlusconi.

Le buteur et triple vainqueur du Ballon d’Or (1988, 1989 et 1992) a publié son autobiographie en 2020 et a donné une série d’entretiens dans une grande partie de l’Europe racontant et clarifiant diverses sections de l’œuvre.

Van Basten, on le sait, a dû prendre sa retraite après la fin de la saison 1992-93 à seulement 28 ans et demi car il ne pouvait plus jouer en raison de douleurs constantes à la cheville droite, qui avait été opérée à plusieurs reprises.

«Non seulement je ne pouvais pas jouer : ma cheville ne me permettait ni de marcher ni de faire quoi que ce soit. Ce furent des années très dures. J’ai eu la chance qu’un médecin décide de bloquer l’articulation en soudant les os avec des clous. cheville, je ne pouvais même plus courir, mais j’ai réussi à commencer une nouvelle vie sans douleur. Je suis venu jouer au golf et au squash, ce qui me rend heureux», a-t-il déclaré à El País de España.

Au-delà de tout, le pire, c’est que Van Basten est persuadé que ses malheurs n’étaient pas les blessures elles-mêmes, mais les mauvais médecins qui l’ont soigné :

«J’ai seulement eu le malheur que les médecins aient fait les mauvaises opérations» et ajoute, consulté sur les rivaux et leurs tacles durs étaient le problème : «Mon pire ennemi n’a jamais été les coups de pied des défenses rivales».

Le mythe dit que les difficultés de l’attaquant néerlandais ont commencé lorsque Edwin Olde Riekerink, un joueur de Groningue, lui a lancé un tacle dur, en décembre 1986, lors d’un match contre l’AFC Ajax, mais il nie.

«Mon problème, c’était les médecins»

«Mon problème était les mauvais médecins, qui au lieu de comprendre la situation et de l’améliorer, l’ont aggravée. Mon pire ennemi n’a jamais été les coups de pied des défenseurs adverses», explique-t-il.

Selon les archives de Transfermarkt, cette blessure a conduit à sa première opération à la cheville, le mettant à l’écart pendant environ 84 jours.

Plus tard, jusqu’à trois autres opérations viendront, la dernière dans les premiers jours de juin 1993, date à laquelle il avait déjà décidé de se retirer de l’activité professionnelle.

«J’ai fait de mon mieux. Je pense que les limites n’étaient qu’une petite partie de mon jeu. Quand j’étais sur le terrain, j’ai réussi à me rapprocher de la normale parce que l’adrénaline vous engourdit. La douleur a commencé à la fin des matchs.»

Malgré les limites, avec l’AC Milan, il a réussi à marquer 128 buts en 205 matches officiels, ce qui lui a valu trois scudettos, deux Ligues des champions et les trois Ballon d’Or susmentionnés. Il a remporté l’Euro 1988 avec les Pays-Bas.

La longue conversation avec El País Van Basten se termine par l’un des meilleurs conseils que l’on puisse donner aux joueurs de football :

«Prenez soin de votre corps. Faites attention aux médecins. Faites attention à ce qu’ils font avec votre argent. plus beau que vous ne pouvez l’imaginer. S’entraîner à 11h00 du matin tous les jours en plein air, bien manger, être avec ses coéquipiers, plaisanter dans le vestiaire, vivre dans un environnement où tout est organisé pour vous. meilleur travail dans le monde.»