L’énorme crack de Thomas Tuchel contre la Premier League

L’ entraîneur de Chelsea , Thomas Tuchel, a durement critiqué la Premier League après avoir refusé de reporter le match contre Wolverhampton Wanderers.

L’équipe de Londres n’est pas passée d’un nul à zéro contre les Wolves (0-0), lors d’un match dans lequel elle ne pouvait avoir que six joueurs sur le banc, dont deux gardiens, en raison d’une nouvelle épidémie de COVID-19.

«Nous n’avons pas eu une simple préparation car nous avons été plusieurs jours avec des points positifs et puis nous avons voyagé ensemble pendant trois heures, nous avons dîné ensemble et puis la contagion de Jorginho est arrivée», a déclaré Tuchel à la BBC.

«De plus, aujourd’hui à 8h30 du matin, ils ont frappé à nos portes à l’hôtel pour passer un nouveau test dont ils ne nous avaient pas prévenus. Ils ne nous ont pas laissé dormir. Je ne peux pas vous parler d’autres jeux, seulement le mien. Ça n’a pas été sûr. Je ne serais pas surpris si dans les prochains tests nous en avons plus de positifs. Comment ça va s’arrêter si nous montons dans le même bus et dînons ensemble comme si de rien n’était ?», a expliqué Tuchel .

«Je ne me soucie pas beaucoup des prochains matchs, je ne me soucie que des prochains tests et de la santé des joueurs. Aujourd’hui, Kovacic a dû jouer une demi-heure après dix jours pendant lesquels il a été avec COVID. Qui en assume la responsabilité? Kanté je ne m’étais entraîné qu’un jour, Chalobah, deux», a ajouté l’Allemand.