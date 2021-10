L’émouvante révélation de Lionel Messi sur son départ de Barcelone

La star argentine a rappelé son départ de l’équipe du Barça dans une interview à «France Football» et a évoqué son adaptation à Paris. Il l’a qualifié d’«extrêmement difficile» et a insisté sur le fait qu’il n’avait commencé à négocier avec le PSG qu’après la déclaration de son échec de renouvellement.

Lionel Messi a brisé le silence dans une longue interview avec France Football et a parlé de tout. Son titre avec l’équipe nationale en Copa América, son arrivée au PSG et aussi a révélé comment il a vécu son départ houleux et brutal de Barcelone. Il a reconnu que cela l’avait surpris et l’a décrit comme «extrêmement dur» : «Je ne m’y attendais pas du tout».

«Je suis revenu préparer la pré-saison après les vacances supplémentaires que le coach m’avait accordées, j’ai eu l’idée de signer un contrat et de reprendre l’entraînement, je pensais que tout était réglé et qu’il ne manquait que ma signature, mais quand Je suis arrivé ils m’ont dit que ce n’était pas possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais trouver un autre club, car ils n’avaient pas d’argent pour me renouveler», a-t-il ajouté.

«J’ai dû changer mes plans, quitter Barcelone était un sentiment étrange, semblable à quand j’avais 13 ans et que j’ai quitté Rosario. C’était extrêmement difficile de quitter notre maison et cette famille a dû changer complètement ses routines, les enfants changent d’école “Pour la première fois de ma vie, la carrière a traversé beaucoup de choses dans ma tête, je n’avais pas d’autre choix que de partir, je devais l’accepter», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que «c’était très douloureux de quitter Barcelone, j’avais en tête de finir mon diplôme à Barcelone», et a précisé : «Le club a publié un communiqué annonçant que cela ne continuerait pas et à partir de ce moment je me suis demandé comment J’allais m’en sortir. Je devais trouver un nouveau club pour continuer ma carrière et j’ai eu la chance d’être contacté par de nombreux clubs et le PSG en faisait partie.»

«Ce n’était pas facile car tout devait être réglé en peu de temps. Evidemment, j’ai été séduit par le projet, les ambitions du club, les joueurs à leur disposition, le groupe… Sachant que j’avais des amis dans le dressing chambre m’a permis de me dire que les choses seraient plus faciles à adapter», a-t-il conclu.