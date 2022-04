L’émouvante photo de Cristiano Ronaldo et sa famille

Encore marqué par le décès de son nouveau-né, Cristiano Ronaldo a publié une photo de toute sa famille, y joignant des remerciements pour tous ceux qui ont envoyé des marques de soutien.

Trois jours après le décès de son nouveau-né, mort lors de l’accouchement des jumeaux qu’attendait sa compagne Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo a publié un touchant message sur les réseaux sociaux. Le quintuple Ballon d’Or a en effet posté une photo de toute sa famille, dont la dernière arrivée, née lundi.

«La douceur du foyer. Gio et notre petite fille sont finalement ensemble avec nous», a-t-il écrit pour accompagner cette photo. «Nous voulons remercier tout le monde pour tous les messages et gestes affectueux. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant c’est le temps d’être reconnaissant pour la vie que nous venons juste d’accueillir dans ce monde.»

Ronaldo est désormais le père de cinq enfants. Après Cristiano Junior, né en 2010, le Portugais avait accueilli les jumeaux Eva et Mateo, nés en juillet 2017 par mère porteuse, puis, en novembre 2017, la petite Alana, fruit de son union avec Georgina Rodriguez.

La baby-girl, dont CR7 n’a pas encore souhaiter donner le prénom, complète donc la famille, endeuillée lundi par la perte du nouveau-né, «la plus grande douleur que des parents peuvent ressentir».

«Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur», avaient écrit Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, ajoutant : «Nous sommes dévastés par cette perte et nous implorons le respect de notre intimité en ce moment difficile. Bébé, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez.»