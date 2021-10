L’émouvante déclaration d’amour de Grand P à Eudoxie Yao

L’idylle entre les célèbres artistes Grand P et Eudoxie Yao est loin de connaître son déclin. Ce vendredi, le célébrissime guinéen a posté un message séduisant sur son compte Facebook qui est dédié à sa dulcinée ivoirienne.

Alors que Eudoxie Yao est occupée actuellement au Burkina Faso par le tournage d’un film, son très cher amoureux lui renouvelle son amour. Grand P n’est pas prêt à se séparer de la Pawa Gang et pour cela il l’adresse une déclaration d’amour écrite qui émeut les internautes.

«Je veux que tu sois vraiment heureuse avec moi chaque minute, chaque seconde. Je t’aime beaucoup et je suis très heureux de t’avoir dans ma vie tu resteras mon bonheur surnaturel, mon amour. Tu es le plus grand miracle pour moi, la femme, la plus chère, la personne la plus aimée. Je t’aime. Écoute ton cœur et regarde-moi je le ferai pas pour toi mais à cause de ma dignité je te jure que je suis fidèle à toi rien ne changera mon amour 😍 que Dieu protège notre relation 🤲🤲🤲 EUDOXIE YAO “pawa gang”❤️❤️❤️», a-t-il écrit.