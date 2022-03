L’emblème du Real Madrid qui sonne déjà pour remplacer Ancelotti sur le banc

Le Real Madrid tente de se ressaisir après une formidable défaite 4-0 à domicile contre Barcelone. L’équipe dirigée par Carlo Ancelotti n’a pas montré sa meilleure version et a payé cher les erreurs dans le match que Barcelone a largement dominé.

L’une des principales critiques faites à Ancelotti et au Real Madrid est le manque de rotation de l’équipe. L’entraîneur italien a une base de 14 ou 15 noms qu’il ne quitte plus lorsqu’il s’agit de constituer le onze et l’accumulation des matchs commence à se faire sentir.

Pour cette raison, dans les bureaux de la direction madrilène, ils commencent déjà à penser au prochain marché des transferts et l’un des noms qui avait déjà sonné précédemment refait surface. Il s’agit du Français Dayot Upamecano, qui apparaît comme l’un des candidats pour qui Madrid irait cet été.

Le défenseur français était déjà sur le radar du Real Madrid l’été dernier, mais David Alaba était finalement le défenseur central qui a fini par arriver chez les Merengue.

Cependant, compte tenu du manque de confiance dans les noms d’Ancelotti sur le banc madrilène, la direction ne voit pas mal l’incorporation de l’actuel joueur du Bayern Munich.

Le défenseur central n’a pas répondu aux attentes du club bavarois, où il est arrivé à la demande expresse de l’entraîneur Julian Nagelsmann.

Pour cette raison, un départ du Bayern ne serait pas mal vu par Upamecano lui-même, qui écouterait attentivement une proposition du Real Madrid.

Upamecano et les raisons qui le rapprochent du Real Madrid

Bien qu’il n’ait pas été aussi décisif qu’à son époque au RB Leipzig, Upamecano a débuté dans 26 des 30 matchs qu’il a disputés avec l’équipe de Munich. Au cours de cette période, il a marqué un but et réalisé quatre passes décisives.

Malgré le fait que sa performance n’est peut-être pas la meilleure, ce qui séduit le Real Madrid, c’est la chance d’avoir un jeune défenseur de 23 ans et avec une énorme projection si l’on pense à l’avenir. De plus, Upamecano serait un bon nom pour le remplacement de l’entité merengue.