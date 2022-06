L’embauche de l’année : le PSG a offert à Zinedine Zidane le meilleur salaire du marché

Zinedine Zidane est toujours à la recherche d’une équipe à diriger après son départ du Real Madrid.

Zinedine Zidane a démontré ses talents de directeur technique avec le Real Madrid, une équipe qu’il a dirigée jusqu’en 2021, et depuis, il n’a pas trouvé d’offre qui convienne à ses conditions, jusqu’à ce que le PSG apparaisse.

Selon plusieurs médias européens, le club s’est entretenu avec l’ancien joueur français pour écouter ses revendications et essayer de toutes les satisfaire, de plus, le PSG est allé plus loin et lui a proposé un salaire de 25 millions d’euros.

Avec ce chiffre, Zinedine Zidane serait l’entraîneur le mieux payé au monde, et en plus, le conseil d’administration de l’équipe a confirmé qu’il pourra avoir le contrôle total de tous les domaines liés à l’équipe principale .

Mbappé a également accepté que le Français ait une voix et un vote dans tous les processus liés aux joueurs, et a été l’un de ceux choisis pour parler avec l’ancien footballeur pour le convaincre d’accepter l’offre.

Pour l’heure, le PSG a nommé Luis Campos comme directeur sportif, en attendant le bon moment pour officialiser le départ de Mauricio Pochettino et annoncer Zidane comme nouveau directeur technique.

Les conditions de Zinedine Zidane pour accepter le PSG

Le contrat de Zidane serait valable 3 ans, et il rencontrera également Lionel Messi, qu’il connaît déjà comme un rival lors des saisons de football espagnol au cours desquelles les deux ont coïncidé.

En raison de la durée pendant laquelle le PSG le souhaite comme entraîneur, le Français s’est fixé comme condition de se libérer du contrat quand il le souhaite, afin d’avoir la possibilité d’étudier d’autres offres.

C’est que Zidane a déclaré que l’un de ses rêves était de diriger l’équipe nationale française, il veut donc être prêt pour le moment où l’offre attendue arrivera à sa table, qu’il n’a pas l’intention de rejeter.