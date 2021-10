L’élève qui a bousculé l’enseignante condamné à 5 mois avec sursis : il veut intégrer l’armée

Shannon O’Connor, 47 ans, a été interpellée cette semaine à Los Gatos, en Californie (Etats-Unis).

Cette mère de famille organisait des soirées pour son fils et ses amis, âgés entre 14 et 15 ans. Elle leur fournissait de l’alcool et des préservatifs.

Lors de ces fêtes, elles poussait les mineurs ivres à avoir des relations sexuelles. Elle aurait notamment regardé, en rigolant, un adolescent saoul agresser sexuellement une jeune fille dans un lit.

La quadragénaire envoyait des SMS ou des messages Snapchat à des adolescents au milieu de la nuit, les invitant à quitter leur domicile et à venir boire chez elle. Ils avaient ensuite des relations sexuelles.

La quadragénaire dissuadait les adolescents de parler de ces soirées à leurs parents. Elle a même harcelé une jeune fille de 14 ans qu’elle suspectait de vouloir la dénoncer.

Elle a convaincu les mineurs de ne pas appeler les urgences ou la police quand l’un d’entre eux «s’est évanoui dans son propre vomi» après avoir trop bu.