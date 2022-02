Leeds risque des sanctions pour avoir jeté des missiles sur des joueurs de Man United

Sanctionné d’un carton jaune contre le FC Nantes (1-3), Kylian Mbappé sera suspendu pour le déplacement à Nice, quatre jours avant le choc contre le Real Madrid.

L’arbitrage de Monsieur Lesage samedi soir n’a pas fini de faire parler. Et pour cause, Marco Verratti et Leonardo n’ont pas manqué de charger le comportement de l’arbitre après la défaite du PSG à Nantes (1-3). Il faut dire que six Parisiens ont été avertis à commencer par Kylian Mbappé.

Conséquent, l’attaquant français, qui avait déjà pris des cartons jaunes contre Brest, puis Rennes sera suspendu pour le déplacement à Nice le samedi 5 mars prochain, soit quatre jours seulement avant le huitième de finale retour contre le Real Madrid en Ligue des champions.

Autrement dit, avant le choc contre le club merengue, Kylian Mbappé ne disputera qu’une seule rencontre, contre l’ASSE samedi prochain.