LeBron James triste après la défaite des Lakers : «Je n’ai qu’une envie c’est de…»

Rapporté par BasketSession, LeBron James s’est confié après cette défaite des Lakers contre Portland.

Le King a alors lâché : «Je suis littéralement crevé à cet instant. Je n’ai qu’une envie c’est de boire du vin, de me mettre au lit, puis de me réveiller demain en me sentant bien par rapport à ce que l’avenir nous réserve. On verra bien ce qui se passera autour de la deadline des trades. Mais en dehors de ça, je suis uniquement concentré sur ce que l’on peut améliorer sur le terrain».