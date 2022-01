LeBron James livre une anecdote sur l’arrivée de Malik Monk chez les Lakers

Malik Monk fait le bonheur des Los Angeles Lakers depuis qu’il a été recruté en 2021. LeBron James a d’ailleurs livré une belle anecdote sur l’arrivée du joueur de 23 ans au sein de la franchise.

«J’ai une anecdote sur le sujet. Jason Kidd et moi, on a beaucoup parlé de lui la saison dernière. On le voulait déjà. On n’arrêtait pas d’en parler quand les Hornets ont arrêté de le faire jouer alors qu’il avait fait un match à 8 ou 9 trois-points contre Miami. Du coup, on se demandait comment on pouvait leur voler ce gars. Je ne comprends toujours pas comment on a pu le récupérer au minimum mais on est content de l’avoir» a révélé LeBron James dans des propos rapportés par Basket Session.